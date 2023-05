"U povjerenju!" Stipe Mesić odao je Nevenu Ciganoviću kako je na aerodromu savladao atentatora

U modnom svijetu uvijek postoji neka težnja da se spoji nespojivo i kreira potpuno novi modni trend koji će zaluditi ljude. A da tome nije tako samo u svijetu mode, dokazali smo novom emisijom "U povjerenju s Nevenom Ciganovićem" koju pokrećemo večeras. Naime, jedan od naših najboljih stilista Neven Ciganović, nakon brojnih medijskih iskustava, na portalu i YouTube kanalu Večernjeg lista ugošćavat će najzanimljivije Hrvate iz svih društvenih sfera. Već u prvoj emisiji uz njega je sjeo jedan od naših najpopularnijih političara, bivši predsjednik Stipe Mesić koji je i u 89. godini itekako aktivam, a izgledom i načinom života dokazuje kako uistinu, u njegovu slučaju, nije floskula da su godine samo broj. Nevenu je odao kako je svojedobno nokautirao atentatora, kako je upoznao suprugu i zbog čega je uvijek imao odličan modni stil. No, prije izuzetno uzbudljivog intervjua sa Stipom Mesićem, Neven je, s lovkinjom Moranom Zibar, kratko prokomentirao temu koja je ovaj tjedan glavna vijest šoubiznisa - Eurosong!



Vaš novi show "U povjerenju s Nevenom Ciganovićem" gledamo večeras na portalu Vecerenji.hr od 20.30. Naravno, emisija će biti dostupna i na YouTube kanalu Večernjeg lista koji mnogi već prate. Možete li nam otkriti što možemo očekivati, kakva je to emisija?



Bilo bi previše klišejizirano reći "očekujte neočekivano", ali kad je o tom showu riječ, gledatelji će me zasigurno vidjeti u jednom potpuno novom formatu u kojem se dosad nisam iskušao. Emisija je zabavna, ima neku zadanu formu, koju ćemo, naravno, s vremenom nadograđivati, ovisno o interesu publike. Uglavnom, u ovom formatu ja sam domaćin različitim gostima koji će dolaziti iz svih područja javnoga života, a od njih ću "U povjerenju" pokušati doznati neke ekskluzive.

Prva emisija, a prvi gost odmah Stjepan Mesić, bivši hrvatski predsjednik... Kako ste se snašli, jeste li imali tremu?



Neću vam lagati, imao sam užasnu tremu. Ne samo da je prva emisija, već je riječ i o bivšem predsjedniku, a i prvi put sam se našao u ulozi domaćina. Srećom, gospodin Mesić zahvalan je sugovornik i odličan retoričar, pa sam za prvi put računao da će me on izvući ako negdje zapne. Bilo je treme, ali na takve situacije gledam kao na trenutke iz kojih nešto učim kako bih to već sljedeći put mogao primijeniti. Moram priznati da sam imao i sreću i izuzetnu čast da mi je upravo gospodin Mesić bio prvi gost.

Jeste li saznali nešto o njemu što prije niste znali?



S obzirom na to da s politikom i nemam baš puno dodirnih točaka, pokušao sam izvući neke manje poznate detalje iz njegova života. Unaprijed sam se dosta pripremio i saznao mnogo zanimljivih stvari o Mesiću koje nisu vezane samo za politiku. Nadam se da će i gledatelji saznati nešto novo o njemu, pogotovo mlađe generacije koje ga poznaju samo kao bivšeg predsjednika Hrvatske.



Prva komentatorica u emisiji bila vm je Morana Zibar. Kako je bilo surađivati s njom?



Kad smo se dogovorili s Moranom da nam dođe na mjesto prvog komentatora, baš sam bio uzbuđen jer volim komentirati s ljudima koji imaju širok spektar znanja iz različitih područja. Moranu simpatiziram još iz kvizova u kojima sudjeluje i nisam se bojao da će biti osoba pred kojom ću se osjećati manje pametan, što je logično, jer ipak je ona došla na moj teren. Bih li se ja snašao u kvizu na njezinu terenu, gdje je znanje presudno, a šarm i karizma ne pomažu previše, ne znam. Volio bih se okušati i u tome. Ona je pak pokazala sav svoj šarm i duhovitost, tako da smo se zajedno smijali u studiju.



Ima li nešto što ste zbog rada na ovoj emisiji novo naučili o sebi? Mnogi misle da je lako biti u voditeljskoj poziciji, samo postavljate pitanja, a sugovornik odgovara...



Naravno da nije lako biti voditelj, pogotovo kad radite takvu emisiju. Format kao što je emisija "U povjerenju s Nevenom Ciganovićem" zahtijeva određenu pripremu i konstantno se morate truditi da ne budete dosadni gostu ni publici. Svaka forma voditeljskog posla je drukčija i specifična po samoj interakciji. Trudit ću se iz emisije u emisiju biti sve bolji.

Koga biste silno željeli dovesti u emisiju? Postoji li netko iz naše javnosti o kome biste htjeli saznati više, pogotovo o nekim privatnim temama, nego što smo do sada o njima vidjeli i pročitali?



Jako su mi zanimljive osobe koje se bave politikom jer njih većina nas doživljava kroz njihovu profesiju, a i oni često prema van projiciraju o sebi preozbiljnu sliku. No, sigurno je da se iza te čvrste vanjštine naših političara kriju ljudi s vrlo zanimljivim životnim pričama i anegdotama iz svojih života. Volio bih također ugostiti i ljude s estrade, za koje mnogi misle da sam s njima u lošim odnosima zbog moga britkog jezika kada sam ih komentirao. Ali, iskreno, ja ni s kim od njih nemam nikakav problem, eventualno ga možda oni imaju sa mnom. Zato, ako postoji netko takav, rado ću ih ugostiti i riješiti bilo kakav nesporazum pred kamerama. Mislim da bi to emisiju učinilo još zanimljivijom.



Ovo nije vaše prvo iskustvo pred kamerama, između ostalog, godinama ste bili dio emisije "Exkluziv" na RTL-u sudjelujući u rubrici "Modni sud".



Okušao sam se u više različitih formata. Na RTL-u bio sam dio "Modnog suda" u ulozi komentatora, te sam vodio i neke svoje rubrike. Vodio sam i satirični show "Nedjeljom u 3" koji je bio vrlo sličan onome što danas radi Šprajc u "Stanju nacije". Bio sam dio raznih reality programa, gostovao u mnogim emisijama, vodio razna događanja i bio dio programa uživo. Ali, ovo je potpuno novo iskustvo, u kojem bih volio donijeti onu opuštenost američkih kasnonoćnih showowa na kojima sam odrastao. Toga kod nas nedostaje. Bitna je razlika, od onoga što sam prije radio, što sam u ovoj novoj emisiji ja voditelj i u neposrednoj sam interakciji s gostom jedan na jedan. Kada mi je vaša urednica Anamarija Kronast predložila ovakav format, nisam puno dvojio jer sam i ja imao otprilike istu ideju, tako da smo se oko koncepta vrlo brzo složili. Sretan sam što su mi svi kolege iz rubrike Scena, ali i općenito u Večernjem listu, dali veliku podršku i što suradnja ide odlično. Svi zajedno imamo jako pozitivnu energiju, a mislim da je to važno za svaki projekt.



Govore za vas da ste bez dlake na jeziku. Je li vam ikada bilo žao zbog nečije reakcije, pogotovo ako je ono što ste rekli bilo šala, a osoba je to shvatila ozbiljno?



Često mi je žao zbog reakcija pojedinaca na moje šale i komentare, za koje iskreno tvrdim da nikad nisu zlonamjerni. Ali isto tako ne očekujem da će svi neku moju šalu na njihov račun shvatiti na prvu. Mnogima je trebalo vremena da je procesuiraju i shvate da iza toga nije bilo zle namjere. Zato mi je i drago da sam počeo raditi ovu emisiju u koju su svi dobrodošli, pogotovo ako imamo nekih nerazjašnjenih problema u komunikaciji.



Prije nego što ste postali društveni kroničar, bili ste modni stilist. Imate genijalno oko za modu i estetiku, upečatljivi ste i u masi dotjeranih ljudi na revijama jer uvijek eksperimentirate i s vlastitim stilom. Što vas je natjeralo da se gotovo potpuno povučete iz tog svijeta?



Mnogi smatraju da sam jedan od prvih hrvatskih stilista. Prihvatio sam to i djelomično se slažem s time iako sam i ja imao neke modne uzore, samo se tada kod nas stiliste nazivalo kostimografima. Volim modu i volim se njome poigravati. Često moje modne kombinacije djeluju upečatljivo najviše zbog načina na koji ih nosim. Uvijek imam osjećaj da je to što nosim u stvari nešto sasvim obično, ali na meni možda djeluje nekako posebno. Vjerojatno zato što se ja u tome dobro osjećam. Iz posla stilista sam se povukao jer sam to radio dovoljno dugo da sam se zasitio. Morate znati da u vrijeme kada sam se ja bavio stylingom nije bilo nimalo jednostavno raditi taj posao. Tada nam nije bilo dostupno mnogo toga. Nismo imali toliku ponudu brendova, niste mogli tako lako nešto naručiti online. Morali smo se snalaziti kako smo znali i umjeli. Danas, što god zamislite, možete naći u obližnjem šoping-centru ili naručiti online. U moje vrijeme, najčešće smo improvizirali ili davali šivati ono što smo si zamislili. Naposljetku sam se umorio od toga, trebala mi je neka promjena. Odlučio sam otići u SAD, gdje sam puno naučio o poslu koji sada radim, iako je to znanje još uvijek teško ovdje primijeniti. Mislim da će emisija "U povjerenju" pokazati da stvari možda idu sporije nego što sam očekivao, ali su dostižne.

Poznati ste po brojnim estetskim korekcijama. Svi bismo mogli nešto "popraviti" na sebi, ali po fotografijama prije operacija vidi se da nikada niste bili netko komu je to objektivno bilo potrebno, a znamo da nije jeftino. Zašto sve to?



Estetske korekcije su nešto što me je obilježilo. Zbog toga što sam o njima otvoreno govorio, mnogi su me i zamijetili. Teško je danas reći jesu li mi te promjene bile zaista potrebne, ali s obzirom na to da sam s njima počeo vrlo rano, sumnjam da netko može predvidjeti kako bih sada izgledao da im se nisam podvrgnuo. Pomogle su mi da se bolje osjećam u svojoj koži, iako ne vjerujem da ću ikada biti potpuno zadovoljan sobom. Za naše je standarde skupo to što sam na sebi korigirao, ali to sve ovisi o tome kakvi su vaši drugi apetiti. Primjerice, ja nikada nisam čeznuo za nekim materijalnim stvarima, više sam težio ispuniti neko svoje unutarnje zadovoljstvo. Kad se osjećate dobro iznutra, takvu energiju projicirate i prema van, čak toliko da ste u nekim trenucima zadovoljni svojim odrazom u ogledalu.



Godinama ste u medijima, javna ste osoba, prilaze li vam ljudi na cesti i sjećate li se nekog posebnog iskustva?



Možda će biti čudno, ali još se ne mogu naviknuti na to da sam javna osoba. Svaki put mi je neugodno kad mi ljudi priđu i obrate mi se ili traže da se fotografiramo. To mi je čudno zato što živimo u maloj sredini. Imam osjećaj da tu svatko svakoga zna. Može me se vidjeti baš posvuda, ne skrivam se od očiju javnosti, dostupan sam svima. Normalno je da ima dana kada vam ta pažnja ne odgovara, jednostavno se ne osjećate dobro. Svejedno, bez obzira na to, tada pomislim što je ta jedna slika, za mene pozdrav, to je najmanje što mogu učiniti za nekoga. Nije mi važno zašto mi je ta osoba prišla, možda sam joj drag, možda me ne voli, možda je to zabavlja. No, ako će to nekoga usrećiti, zašto ne. Lijepo je nekome uljepšati dan.



Otkrijte nam što radite kad ne snimate emisiju. Što volite gledati na TV-u, kakvu glazbu slušate?



Kad ne snimam emisiju, najviše volim provoditi vrijeme na društvenim mrežama, gledati televiziju, otići u gym ili sjesti s prijateljima u neki kafić šoping-centra i uz kavu promatrati i komentirati ljude. Volim otići i na neki beauty tretman, kako bih se još bolje osjećao. Televiziju obožavam, opuštaju me dobri reality programi, talent showowi, zanimljive serije, biografski dokumentarci i horori. Od glazbe slušam svašta, od elektropopa i housea do domaće glazbe. Čak i cajke, koje mnogi preziru, ali meni one šalju neku dobru vibraciju te ih je zanimljivo gledati zbog raznih outfita… Što da kažem, profesionalna deformacija.