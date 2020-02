Prije 7 godina preselila se u Srbiju: Ida Prester statusom o Beogradu zapalila društvene mreže

Pjevačica Ida Prester prije sedam godina iz Zagreba se preselila u Beograd. Sa suprugom Ivanom Peševskim zasnovala je obitelj i u braku dobila dva sina – Roka i Ria koje je odlučila podići upravo u Beogradu. Iako zbog prirode posla često dolazi u Zagreb, Beograd je proteklih godina postao njezin dom. Kako se osjeća u tome gradu, Ida je otkrila u emotivnom statusu na svom Facebooku.

"Često se ljutim na tebe. Prljav si, bučan i neurotičan. Teško je s tobom odgajati djecu, daleko si od oaze mira i zdravog života. Saspeš svakom sve u facu, pušis i piješ ko da nema sutra, prkosno se podsmijevaš, često me plaši ta divlja energija.

A opet. Nitko u svijetu me nije s toliko radosti primio. Gdje god dođem dočekaju me osmijesi. Voliš i podržavaš sve što radim, čak i kad se ne razumijemo i čini ti se da sam pala s Marsa sa svojim idejama, znam da ti je drago da sam tu. Ne trudiš se da me promijeniš, obožavaš kako pričam, ne daš mi da pričam kao ti. U 7 godina nisam doživjela ni jednu jedinu grubost, ni jednu provokaciju, ni jedan: ovde se kaže hleb, a ne kruh. Puno je to za jednog imigranta. Što sam starija, više to znam cijeniti. Otvorio si širom vrata, da mi budeš dom. Hvala ti, Beograde!" napisala je Prester, čiji je status oduševio mnoge.

U komentarima su se javili brojni pratitelji koji su se složili s Idom, a bilo je i onih koji su isprva pomislili da je status posvetila suprugu. "Evo piše o Vaniju, kad ono...", našalila se jedna od pratiteljica kojoj je Ida ubrzo uzvratila. "Pa ima tu i Vanija dosta", zaključila je Prester.