Djevojke kipe od bijesa: 'To je nekulturno, bezobrazno i neškolovano'

Novi tjedan u 'Ljubav je na selu' počeo je tako što je mladi farmer Josip odlučio pokazati čvrstu mušku ruku, no uz njegove djevojke to je išlo malo teže. ''Idemo, cure!'', vikao je Josip, a na balkonu se pojavila Ivanka. ''Gdje idemo?'', upitala ga je. ''Moramo ići raditi, kod pajceka'', rekao je. ''Ne, ovako je bio dogovor, rekla sam ti ujutro pet dnevnih zadataka koje moraš obaviti za nas – napismeno! Imaš li ti šta za nas - napismeno?'', upitala ga je Ivanka, a u međuvremenu su se pojavile i ostale djevojke, no Josip je bio nesiguran.

''Reci što da danas ja napravim?'', upitao je Ivanku, a kada mu je ona rekla da im se može obratiti po imenu, prozvao ih je ponaosob te im rekao da idu u svinjac. Negodovanje je počelo momentalno. ''Dočekao nas je sa svojim pravilima da ćemo mi tu nešto raditi, međutim, mi nismo tu došle samo raditi, a on to očekuje od nas'', rekla je Tea, a Josip je zaključio da bi ga Tea najradije ubila. Ivanka je iskoristila priliku i odmah rekla da farmer prvo mora udovoljiti pismenim zahtjevima djevojaka, a onda će razgovarati o poslovima na imanju. Ivankini pismeni zadaci bili su sljedeći: kvake, krevet, toplina, plin, kuhanje, vrata. Josipu sve s liste nije baš bilo najjasnije pa mu je Ivanka podrobnije objasnila. ''Ja mislim da ona vodi tu priču. Ispada kao da ja nisam muško i da ona vodi priču. Kao da je ona meni šefica, a ja njezin radnik'', zaključio je Josip te obećao da će ispuniti njihove prohtjeve. ''Mislim da se Josip nas jako plaši, pogotovo Ivanke!'' zaključila je Tea.

U Istri kod Valtera Zorica je čekala poziv koji bi joj trebao javiti je li postala baka. ''Moramo čekati do ponedjeljka još'', rekla je Bahri i Sandri nakon čega su komentirale tulum. ''Meni je bilo jako lijepo, jedan lijepi dojam donosim u svom mišljenju da mi se to svidjelo. Svi su se jako lijepo udružili s nama, i susjedi i svi'', rekla je Bahra, a Sandra se nije mogla prestati smijati. ''Meni su sve njezine rečenice kao vicevi!'', smijala se te je upitala zašto nije s nikim plesala ako joj je bilo tako lijepo. ''Nije bilo favorita koji dobro pleše. A ti si sve hvatala za ples kao da si osvojila cijeli svijet'', rekla joj je Bahra te dodala da ne da na sebe jer je 'strogog karaktera'. Sandra je poslije priznala da ju je pokušala isprovocirati da pokaže kakva je zapravo. ''Poprilično je zatvorena u sebe, a voli pametovati'', rekla je Sandra te joj rekla da je zadrta. ''U kojem ti stoljeću živiš, nemoj biti tako zadrta, pa mogla si i ti pitat' nekog muškog za ples'', objasnila joj je Sandra te dodala da Bahra izmišlja riječi. ''Ja sam žena na svom mjestu i ne mislim da sam zadrta'', rekla je Bahra te na kraju rasprave rekla da sa Sandrom više ne želi komunicirati.

U Konjicu je jutro počelo burno. ''Ako se ujutro osoba digne, kaže se dobro jutro. Ti nisi ni a rekao'', dočekala je Ines Hakiju. ''Ja sam se prva probudila i skuhala svima kavu. Hakija je bio budan i na mobitelu. Nije zaželio ni dobro jutro iako ja njemu jesam. Onda sam mu donijela kavu u krevet, ali nije reagirao'', objasnila je Ines, a Marijana je stala u njezinu obranu. ''Pa ja ne znam, ja nikog od vas nisam vidio, samo sam vidio šalicu kave'', branio se Hakija. ''Pa nije ovo 'Ukazanje 2' horor film pa se kava sama stvorila!'', komentirala je Marijana. ''Toliko je to sve iscenirala da me šokirala i nisam očekivao takav napad od Ines za tu kavu koju mi je pripremila'', kazao je Hakija te dodao da je i Marijana bila bučna. ''Marijana me iznenadila da je tako bučna u tuđoj kući'', rekao je farmer. ''Meni je to bezobrazno, nekulturno i neškolovano ponašanje'', kazala je Ines, a Hakija je zaključio da su se djevojke promijenile prema njemu.

''Atmosfera je takva da zapalim šibicu, kuća bi eksplodirala, a Hakija je užasno nezahvalan i razmažen. Užas'', rekla je Marijana te dodala da ako farmer neće popraviti svoje ponašanje, ona već ima sljedeće poteze. ''Na to sam ga upozorila'', rekla je Marijana. Nakon neprospavane noći u Zrinu čak je i štrudla od jabuke izgledala umorno. Dušan je odlučio s curama napraviti pitu od jabuka, no svi su bili mamurni od noći prije pa je i atmosfera bila loša. Dušan ih je podučio napraviti pitu, no Gorana u tome nije sudjelovala. '' Ona ga je htjela rasplakati jer je u kući sve prljavo'', rekla je Sandra te dodala da ju je Gorana razočarala.

Miro je svojim damama obećao tečaj iz mužnje krava, no to se pokazalo kao dosta teško, naročito iz daljine. Dok su hodale prema kravama, Irena je u jednom trenutku vrisnula jer je ugledala zmiju. ''Ajme, zmija!'', vrisnula je Irena. ''Ma, kakve zmije, nema tu zmija cure moje, tu su samo poskoki!'', rekao im je Miro. Susret s kravama izazivao je salve smijeha jer ih djevojke nikako nisu mogle uhvatiti.

Valter je damama dao zadatak - obrezivanje maslina, a Bahra je odlučila ne sudjelovati, već je sjela na balkon i pila kavu. ''Ja sam lijepo s balkona uživala uz kavicu i gledala ih'', rekla je Bahra dodajući da je proučavala govor tijela između Valtera, Sandre i Zorice. ''Ja osobu ocijenim po govoru tijela, ne moram biti s njima dolje. Osjećam svačije karakteristike. Veliki sam raspoznavatelj opisa i govora ljudskog tijela. Valter kao osoba mi se sviđa, a njegov govor tijela objašnjava koliko je on čovjek dobar u duši i gostoprimljiv''. Za Zoricu je isto imala komentar. ''Njezin govor tijela je takav da se vidi da je mirniji tip osobe, društvena je, stvarno je osoba divna…Što se tiče Sandre, ona je isto osoba u redu, veseljak je, a njezin govor tijela kaže da je temperamentna, voli se opustiti, družiti, a njezina psihologija je na svoj način izražena takva kakva je'', trudila se Bahra pojasniti.

Josip je djevojke odveo u svinjac, ali Tea je odlučila izaći van jer joj je previše smrdjelo. ''Šokirala sam se jer sam Josipu rekla da ne volim svinje i da ih se bojim, a svejedno me odveo k njima'', rekla je Tea. ''Ja mislim da ja ne želim takvu curu. Ovo je selo, ona mora to shvatit'. Ako se bori za mene, mora to i dokazati'', zaključio je Josip.

Hakija je zaključio da djevojkama treba ispušni ventil pa ih je odveo na cijepanje drva. ''Šališ se!'', smijale su se Ines, Marijana i Nikolina. ''Djevojke su došle s nekim velikim torbama na cijepanje drva'', komentirao je. ''Da je rekao kamo idemo, sigurno se ne bi' ovako obukla'', kazala je Ines. ''Ovo je momenat vašeg dokazivanja'', rekao im je farmer. ''Ja bi' drage volje, ali ja se toga bojim'', rekla mu je Marijana. Ines je znala cijepati drva, a Nikolina se trudila. Marijana je rekla da ne može cijepati drva jer se boji velikih stvari i zamolila Hakiju da joj pomogne. ''Djevojke, nisam očekivao ove vaše sposobnosti, a Marijana se pokazala kao najbolja. Postoji mogućnost da si oštetila nokte pa ću ti platiti nove nokte'', rekao joj je Hakija, a Marijana je inzistirala da plati manikuru i ostalim djevojkama, s čime se Hakija složio.

Kod Mire se sve spremalo za roštilj, a cure su se uspjele porječkati oko toga ide li u paradajz-salatu ulje ili ne. Na kraju su se okupili i Mirini prijatelji, a Marijana je komentirala da se Tatjana pod svaku cijenu želi dopasti Miri. ''Doslovno se laktari za njega!'', zaključila je Marijana.