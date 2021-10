Prije 16 godina u ovom društvu su se Petar Grašo i Tonči Huljić zabavljali u Saloonu

Petra Grašu i Tonča Huljića veže dugogodišnje prijateljstvo i poslovna suradnja, a svjedoče tome i fotografije iz arhive agencije Pixsell u kojima smo pronašli fotografije s tuluma održanog u Saloonu nakon premijere predstave 'Groznica' i na kojem su se odlično zabavljali Petar i Tonči.

Na tom partyju prije 16 godina okupila su se brojna poznata lica poput glumica Jelene Veljače, Petre Dugandžić, Csille Barath Bastaić, Jelene Perčin Otašević i brojnih drugih. Obitelj Grašo i obitelj Huljić veže dugogodišnje poznanstvo, a dvoje članova ovih obitelji od nedavno su i u ljubavnoj vezi. Kako se prije desetak dana doznalo Petar ljubi 14 godina mlađu Hanu Huljić. Snimljeni su dok su zajedno šetali centrom Zagreba i nisu se trudili skrivati kako je njihov odnos iz prijateljskog prerastao u ljubavni. Petar i Hana još nisu komentirali svoju vezu u javnosti, a Hanin tata Tonči prije nekoliko dana na ovu temu nam je rekao:

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa.