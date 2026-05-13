Split u centru festivalskog i turističkog svijeta - ULTRA Europe već 12 godina oblikuje suvremeni identitet Dalmacije

„ULTRA Europe tijekom godina postao je mjesto susreta globalne festivalske zajednice, generator novih poslovnih prilika, investicija i međunarodne vidljivosti te projekt koji stvara konkretnu vrijednost. Riječ je o jednom od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Hrvatske, Splita i Dalmacije na svjetskoj razini, ali i platformi koja povezuje ljude, publiku, partnere i lokalnu zajednicu kroz jedinstveno iskustvo koje nadilazi samu glazbu. U vremenu kada brojna turistička tržišta bilježe pad interesa i nesigurnost, ostvarujemo rekordne rezultate jer interes publike nikada nije bio snažniji. Ono što smo zajedno izgradili s lokalnom zajednicom, institucijama, partnerima i publikom danas je prepoznata priča koja ima ogroman potencijal za daljnji rast. Činjenica da u Split stiže Calvin Harris, jedan od najvećih i najutjecajnijih izvođača u povijesti elektroničke glazbe, dovoljno govori o snazi i poziciji festivala na svjetskoj sceni. Njegov nastup bit će jedan od najvažnijih i najekskluzivnijih festivalskih trenutaka godine u Europi i još jedna potvrda da ULTRA Europe danas stoji uz bok najvećim festivalima i destinacijama na svijetu”, izjavio je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live.

U vremenu globalnih izazova i sve izraženije potrebe za povezivanjem ljudi, kultura i zajednica, međunarodna suradnja kroz glazbu, umjetnost i kreativnu industriju postaje važnija nego ikad prije. „Iznimno smo ponosni na suradnju s festivalom u sklopu projekta Freedom 250, kojim obilježavamo 250. obljetnicu Sjedinjenih Američkih Država. Kroz univerzalni jezik glazbe, umjetnosti i kulture zajedno predstavljamo snagu povezivanja ljudi i zajednica te vrijednosti kulturne diplomacije. Ovo partnerstvo dodatno potvrđuje snažan odnos između SAD-a i Hrvatske, koji iz godine u godinu raste kroz suradnju u području kulture, turizma, kreativnih industrija i međunarodne razmjene. ULTRA Europe danas je više od festivala. Riječ je o prepoznatoj platformi koja okuplja stotine tisuća ljudi iz cijelog svijeta i Hrvatsku pozicionira među najuzbudljivije i najpoželjnije europske destinacije”, poručila je Nj. E. Nicole McGraw, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj.

Festival će tijekom tri dana okupiti više od 145 000 posjetitelja iz više od 120 zemalja svijeta, uz značajan rast interesa s ključnih tržišta poput SAD-a i Australije te porast domaće publike od 10 posto. Uz procijenjenih više od 90 milijuna eura lokalne potrošnje i preko 35 milijuna eura godišnje vrijednosti oglašavanja i međunarodne promocije, ULTRA Europe donosi izniman doprinos destinaciji. „Split je danas prepoznat kao jedna od vodećih međunarodnih festivalskih i turističkih destinacija, a velika događanja poput ovog imaju važnu ulogu u promociji grada i Hrvatske na svjetskoj razini. Kao Gradu posebno nam je važno da posjetitelji, uz vrhunsko festivalsko iskustvo, upoznaju i bogatu kulturnu baštinu, povijest, identitet i način života našega grada. Upravo zato kroz suradnju s organizatorima, Turističkom zajednicom i svim partnerima kontinuirano radimo na podizanju svijesti o važnosti odgovornog ponašanja, poštovanja lokalne zajednice i očuvanja kvalitete života naših građana, kako bi iskustvo boravka u Splitu bilo pozitivno i za goste i za grad domaćin”, izjavio je Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

ULTRA Europe već godinama ima snažan utjecaj na razvoj turizma, pomorstva i prometne povezanosti Splitsko-dalmatinske županije, a kroz velik broj međunarodnih dolazaka, nautički turizam, povećani promet putnika i globalnu promociju dodatno pozicionira Dalmaciju među vodeće mediteranske destinacije. “Dolazak posjetitelja iz cijelog svijeta i milijunski doseg kroz medijsku vidljivost učinili su da se ime naše županije povezuje s modernim, dinamičnim i atraktivnim mediteranskim turizmom. Ponekad se stječe dojam da u tih nekoliko dana Split postane svjetska prijestolnica energije i možda jedino mjesto gdje je najteže naći taksi, ali najlakše naći ljude dobre volje. Kroz nautički turizam, brojne partnere i koncept Destination ULTRA Europe Cruise posjetitelji tijekom boravka upoznaju otoke, Krku, Modru špilju, Trogir, Omiš i brojne druge lokalitete. U tih nekoliko dana svi putovi vode kroz Dalmaciju. Cijela regija bilježi značajan rast gospodarske aktivnosti od smještaja i ugostiteljstva, do prijevoza, agencija i malih poduzetnika. Svjesni smo da ovako veliki događaji donose i određene izazove, no, upravo tada, Split i Dalmacija pokažu svoju posebnu “sportsku formu”. Koristi koje ULTRA Europe donosi Dalmaciji višestruko nadilaze sve izazove, a festival je neupitno važan dio identiteta suvremene Dalmacije“ izjavila je Ana Glaurdić Mekinić, pročelnica za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije.

Važnost festivala za međunarodnu promociju Hrvatske kao sigurne i poželjne destinacije istaknuta je i kroz suradnju Hrvatskom turističkom zajednicom koja već godinama aktivno sudjeluje u razvoju ULTRA Europe priče. „Govorimo o iznimno važnoj platformi za međunarodnu promociju Splita i Hrvatske koja snažno doprinosi percepciji naše destinacije kao moderne, atraktivne i sigurne mediteranske odrednice. Kroz spoj vrhunske glazbe, autentičnog načina života, prirodnih ljepota i bogate kulturne baštine, ULTRA Europe stvara jedinstven turistički doživljaj koji daleko nadilazi sam festival. Upravo ta emocija, energija i iskustvo koje posjetitelji nose iz Splita jedan su od najvećih promotivnih alata koje danas imamo. Posebno je važno što festival kontinuirano potvrđuje Hrvatsku kao jednu od najsigurnijih i najpoželjnijih destinacija za međunarodna putovanja i velika događanja što je danas važnije nego ikad prije”, dodala je Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Grada Splita.

Joze Tomaš, predsjednik Županijske komore Split, istaknuo je kako ULTRA Europe ima izravan učinak na gospodarstvo i poslovnu aktivnost cijele regije, posebno u sektorima ugostiteljstva, smještaja, prometa, trgovine i usluga. Naglasio je kako upravo u godini obilježenoj neizvjesnostima na turističkom tržištu dodatno dolazi do izražaja vrijednost međunarodnih događanja koja generiraju veliku potrošnju i snažan marketinški učinak za destinaciju. Poručio je i kako vjeruje da će domaći turistički sektor kvalitetom ponude i tržišno odgovornim pristupom još jednom potvrditi konkurentnost Splita i Dalmacije na međunarodnom tržištu u zahtjevnoj turističkoj sezoni.

