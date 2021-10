Prije 14 godina poginuo je makedonski slavuj Toše Proeski: Bio je i ostao je anđeo dobrote

Život talentiranog glazbenika Toše Proeskog, kojeg je javnost od milja zvala makedonskim slavujem, prekinut je na današnji dan prije 14 godina kada je stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila kraj Nove Gradiške, na autocesti Zagreb- Lipovac, oko 6.20 ujutro. Tada 26-godišnji Toše je bio na putu prema Zagrebu, sjedio je kao suvozač u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski, a neprilagođena brzina rezultirala je time da je vozilo udarilo u prikolicu tegljača, i to baš ona strana na kojoj je bio Toše. Preminuo je na licu mjesta. U automobilu je još bila Tošina menadžerica Ljiljana Petrović, koja je, kao i vozač, zadobila lakše ozljede.

- Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome - često je ponavljao mladi pjevač kojim se publika i dalje ponosi i sluša njegove pjesme i on i dalje živi kroz svoja glazbena djela. Proeski je rođen 25. siječnja 1981. godine u Prilepu u Makedoniji. Ljubav prema glazbi naslijedio je od roditelja, a čitavog života aktivno se obrazovao. Do diplomske na skopskoj Muzičkoj akademiji dijelila su ga dva ispita, no prekinula ga je prerana smrt. Neko vrijeme bio je čak učenik uglednog Williama Rileyja u New Yorku. Na estradi ga se svi sjećaju kao odličnog glazbenika i još boljeg prijatelja i suradnika, a posebnu vezu s Proeskim imao je Tony Cetinski koji se svake godine sa sjetom i tugom prisjeti svog prijatelja.

- I danas četrnaest godina kasnije, teško mi je govoriti o Toši, kao i prvog dana kada se to dogodilo. Njegovim odlaskom više ništa nije isto, a svakim danom, mjesecom i godinom još više nedostaje, ne samo meni, nego mislim svima nama koji smo imali privilegiju poznavati ga, družiti se, zajedno raditi, veseliti se i tugovati! Iskreno vjerujem kako je sa ovoga otišao u bolji svijet, ali zahvaljujući njegovim djelima te prije svega ljudskim vrlinama i skromnosti, ostaje zauvijek dokaz i jedan od onih koji vraćaju vjeru u ljudskost i Boga. Siguran sam kako na neki svoj način bdije i čuva nas svime što je postigao za ovozemaljskog života, jer bio je i ostao anđeo dobrote. Volimo ga zauvijek, a sve što smo zajedno planirali znam kako ćemo nadoknaditi kad se sretnemo na nekom proplanku, gore u svemiru. ZAUVIJEK U ❤️🤍🙏🏻 - napisao je Tony Cetinski.

