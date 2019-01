Prije 12 godina jedva je preživjela nesreću, a sada glasom oduševljava Amerikance

Pjevačica Kechi Okwuchi (28) oduševila je svojom izvedbom Amerikance u novom izdanju showa America's Got Talent: The Champions. Njena emocionalna izvedba pjesme Calluma Scotta "You Are The Reason" donijela joj je zlatni gumb od Simona Cowella, a osim glasovnim sposobnostima dirnula je sve životnom pričom.

Kechi je prije 12 godina preživjela zrakoplovnu nesreću u kojoj je poginulo 107 od 109 putnika i članova posade. Davali su joj samo 30 posto šanse za preživljavanje nakon što je dobila opekline trećeg stupnja po cijelom tijelu. Američka publika upoznala ju je prije dvije godine, kada je na showu "America's Got Talent" osvojila 10. mjesto. U ovogodišnjoj sezoni priliku su dobili finalisti iz prijašnjih sezona, pa je i Kechi ponovno rasplakala Amerikance.

[video: 29172 / ]

- Mogu vidjeti koliko ti je teško u životu. Obožavam te, ti si pravi borac - kazala joj je članica žirija Mel B.

Jednako je oduševljena bila i njena kolegica Heidi Klum.

- Moram ti kazati da sam bila toliko uzbuđena što ću te ponovno vidjeti i čuti. Izgledaš predivno, zvučiš predivno i uvijek je veselje vidjeti te na pozornici - kazala je Heidi.

Pogledajte video: Estradnjaci koji su postali duhovnjaci