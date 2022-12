Prijateljice završile na prvome mjestu, a Zoran odlučio da je Antonija za nijansu bolja

Predjelo je dobilo same komplimente, grdobina i palenta također su oduševili goste, a voćna rolada bila je šećer na kraju. Mišela i Rahela dale su ocjenu deset jer im je sve bilo savršeno, Radojka je dala devetku jer joj je bila bolja Rahelina večera, a Zoran je još jednom dao osmicu uz objašnjenje da želi biti neutralan i da netko drugi odluči tko će biti pobjednik. No na kraju je njegov glas bio presudan jer je morao odlučiti između Rahele i Antonije, koje su imale isti broj bodova i svoj je glas dao Antoniji.

Večeru je pripremala u Primoštenu na njezinu brodu, što jedino nije oduševilo Radojku koja se bojala da će joj biti muka. Višnjevaču, orahovac i šljivovicu domaćica je poslužila za aperitiv. „Nema ništa bolje od aperitiva na brodu“, komentirao je Zoran. „Probala sam kroštule i bile su savršene. Inače ne jedem kolače, ali ove su bile super“, rekla je Radojka, a s njom se složila i Rahela.

Pohanu crvenu papriku punjenu sirom i pohanu hobotnicu Antonija je poslužila za predjelo. Zoran je komentirao kako je bilo profesionalno dekorirano te dodao: „Bilo je super okusa i sve je bilo svježe, što najviše cijenim!“ Raheli se svidjelo kako je hobotnica bila pripremljena, a za paprike je rekla da su bile bomba. „Užitak za moje nepce, nešto fantastično! Prvi put sam probala pohanu hobotnicu“, rekla je Mišela, a i Radojki je bilo ukusno.

Nakon uspješnog predjela domaćica je poslužila brudet od grdobine s palentom sa sušenim rajčicama, a sve je oduševilo kako je servirano. „Glavno jelo bilo mi je top! Pravi primoštenski brudet“, rekla je Rahela dok je Radojka komentirala kako joj se previše osjetilo vino i da je to moglo i bolje. No pohvalila je domaći kruh i rekla: „Probala sam ga, a ne jedem kruh! Nisam mogla odoljeti.“ Grdobina se svidjela i Zoranu, a Mišela je zaključila: „Ni vrhunski kuhar ne bi to tako pripremio.“

Desert s beze korama, mascarponeom, pistacijama i voćem bilo je slatko za kraj večeri. „Očekivao sam sladoled, ali nije mi žao“, rekao je Zoran, a Rahela dodala: „Obožavam ledeni vjetar, a ovo je bilo deset klasa iznad toga.“ Poslije deserta su svi malo zapjevali, a potom im je domaćica dala poklone, a razveselila ih je i dječja klapa.

Došlo je vrijeme i za proglašenje pobjednika - na trećem mjestu završio je Zoran, na drugome Mišela i Radojka, a prvo mjesto dijelile su Rahela i večerašnja domaćica. Naposljetku je Zoran dao presudan glas Antoniji koja je rekla: „Naravno da sam sretna! Jedan dio dat ću u dobrotvorne svrhe, a jedan ostaviti sebi.“

Sljedeći tjedan, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, jelovnike će pripremati kandidati iz Karlovačke županije.

