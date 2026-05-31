Intrigantna priča o ljubavnom trokutu: Švedski hit donosi jedan od najzrelijih TV naslova u posljednje vrijeme

Od sutra se na SkyShowtimeu može pogledati serija “Trio”, koja je pravo iznenađenje u moru horor, triler, remake i inih serija ove sezone na različitim streamerima. “Trio” je, naime, švedska ljubavna drama, ali napravljena onako kako to – ne očekujete. Riječ je izvrsnoj televizijskoj seriji, pravoj umjetnosti, na kakvu smo već pomalo zaboravili u višegodišnjem lovu na gledanost televizija i streamera. Nešto ovakvo doista je bilo potrebno da dođe iz zemlje od koje ne očekujete ništa više od klasičnih neo-noir krimića čija se radnja zbiva u zimi. No, “Trio” je vrlo intrigantna priča o ljubavnom trokutu, prilično neobičnom, gdje su akteri dvojica mladića i jedna djevojka, a emocije se razmjenjuju u svakoj kombinaciji. Ova privlačna priča ekranizacija je istoimenog romana Johanne Hedman, koji je bio bestseler, a kritičari su ga proglasili klasikom. Priča je koncipirana s vremenskim pomakom pa zapravo pratimo glavne likove, Thore, Huga i Augusta, s razmakom od 20 godina. Počinje kao priča o mladosti, seksu, ljubavi, završava kao razmatranje o smislu života i izborima koje on nameće.

Autorici Johanni Hedman tek su 33 godine pa još ima vremena za nove intrigantne romane. U ovome je pak vrlo dojmljivo iznijela dinamiku odnosa triju likova, za koji je društveni život mladih Stockholma, u kojem se priča većinom odvija, iskorišten samo kao kulisu. Johnna Hedman vjerno je prikazala život milenijalaca, njihovo shvaćanje postojanja kao poligona za užitke bez prevelikih obveza. Nitko od njih ne ističe se po imovinskom stanju, ta ih tematika uopće ne zaokuplja, nego je sve usmjereno na emocije koje ostaju najvažnije do kraja priče. Imali smo prilike razgovarati s dvoje glavnih glumaca, Augustom Wittgensteinom i Ninom Zanjani koji tumače Huga i Thoru nakon 20 godina. Zanjanijeva je vrlo zanimljiva osoba, Iranka rođenjem, ali su se njezini roditelji preselili u Švedsku kada je imala šest godina. Možda će je se neki sjetiti po ulozi u drugoj sezoni Wallandera, ali je u Švedskoj puno poznatija kao kazališna glumica. Wittgenstein bi domaćoj publici mogao biti puno poznatiji jer je glumio i u “Kruni” kao i u “Podmornici” (Das Boot), ali i u “Anđelima i demonima”, u kojima je imao malu ulogu švicarskog stražara. Riječ je o iznimno zanimljivom glumcu koji je plemićkog podrijetla, član je kuće Sayn-Wittgenstein-Berleburg, stare njemačke plemićke obitelji. Pitali smo to dvoje glumaca što su pomislili nakon što su pročitali scenarij, zašto bi ova serija mogla biti uspješna?

– Mislim da su to odnosi i dinamika između različitih likova, skakanje iz jednog u posve drugo vrijeme radnje... Rekao bih da su dijalozi fantastični, vrlo jasni, kao i motivacija svakog lika, za što su se borili i što su propuštali. Također je vrlo jasna i silueta svakog lika, o čemu je kod njega riječ. August je stvarno društven tip, Thora je više skeptik, a je Hugo rezerviraniji. Mislim da je sve pokazano vrlo, vrlo jasno. Usto, redatelj Anders Hazelius našao je stvarno dobar način da nam objasni svoju viziju, osjećali smo se vrlo, vrlo dobro od prvog dana. Što je vrlo rijetko – objasnio nam je August Wittgenstein. Hugo, tumači “stariju” verziju tog lika, najkompleksniji je lik serije, povučen, neodlučan kad je riječ o njegovim emocijama i životu koji želi. Thora uspijeva srušiti taj hladni bedem, no ne uspijeva promijeniti Hugov karakter te ona na neki način ispada gubitnicom mlade trojke, čije prijateljstvo prerasta u nešto znatno, znatno više.

– Zaista je teško dobiti ulogu s kvalitetnim dijalozima. Ali mislim i da je tu riječ o ljubavi. Svi ljudi imaju neku vrstu odnosa koji vole. Čak i ako je loš, to je nešto što samo želite nastaviti istraživati i razumjeti; ili jednostavno biti u blizini. Svima nam je potrebna ljubav, a ovo je velika ljubav, velika ljubavna priča – rekla nam je Nina Zanjani. Ona tumači lik Thore 20 godina nakon događaja koji će obilježiti živote troje mladih ljudi, ali i ostaviti na njih dojam, koji će biti lako probuditi poslije kada se opet susretnu ona i Hugo. I kada se otkrije nevjerojatna istina o njihovoj povezanosti. No, dosta smo rekli i seriji, koja doista ima neočekivani kraj. Pitali smo glumce da nam malo rastumače Hugov lik, koji ostavlja dojam najmanje sređene osobe, odnosno osobe sklone odustajanju te izbjegavanju donošenja teških životnih odluka.

– On je vrlo ambivalentan. Jako je dobar na riječima, profesor je književnosti, ali ne može izraziti svoje osjećaje i ne može reći što osjeća prema nekome, pogotovo ne toj osobi. Jako se bori s emocionalnom vezom i s time da to nekako izrazi. Mislim da bi njegov jezik ljubavi vjerojatno bila djela. Vjerojatno bi nekome napravio doručak, ali ne bi im mogao reći da tu osobu voli. Vrlo je neodlučan, jako mu je teško obvezati se, donijeti odluku. I to je zato što ima neku emocionalnu prtljagu iz prošlosti, u kojoj je možda bio napušten ili mu nitko nije rekao “volim te”, niti ga je zagrlio kad mu je to trebalo. Tako da se mogu poistovjetiti s melankoličnim likom. Ali ta neodlučnost nešto je što mi se stvarno ne sviđa. Kao što je Rod Stewart rekao u jednoj pjesmi: “Zato što je život kratak, a vrijeme je lopov kad si neodlučan.” Ja bih radije maksimalno iskoristio svoje vrijeme. Ali istodobno je moj dojam da je on osoba s najdubljim osjećajima u seriji – rekao je Wittgenstein. Zanjanijeva je pak primijetila da je riječ o liku koji se ponekad osjeća kao da mu je svega dosta, svega previše, toliko da je to nemoguće podnijeti.

– Zato ga to natjera da jednostavno zatvori vrata, povuče se – kazala nam je Nina Zanjani. Spomenuli smo kako je Thora nešto posve drugo, dok je lik Augusta, izgleda, ovdje kao katalizator odnosa to troje ljudi; najslobodniji je, najskloniji eksperimentiranjima svake vrste, gotovo kao da je čista suprotnost konzervativnom Hugu. I Thora se nalazi upravo između njih, što pred nju stavlja najteže izbore. Pitali smo Ninu Zanjani kako je zamišljala oblikovati taj lik pred kamerom kada ga je upoznala.

– Bilo je stvarno zanimljivo glumiti je jer u seriji imam i mlađu verziju sebe. Ali istodobno je to bilo i malo nezgodno za mene jer veliki dio uloge nije bio samo moj. Nisam mogla biti jedina koja o liku donosi odluke. Morala sam stalno gledati Rebeccu i krenuti od mjesta gdje je ona upravo stala, jer je ona radila Thorinu mlađu verziju. Dakle, bilo je malo nezgodno, ali i stvarno zanimljivo imati takva ograničenja. I to mi ju je učinilo još zanimljivijom; bila je to situacija u kojoj nisam bila slobodna u svojoj interpretaciji Thore. Često je bila riječ i o fizičkim detaljima, kako je držala ruke, kako se kretala, a i kad su posrijedi bili unutarnji monolozi. Duša Thore nije bila samo moja da je interpretiram. Bilo je nezgodno, ali stvarno lijepo. Mislim da je ona žrtva na neki način, ali ona je i osoba koja nekako vodi ekipu. Dakle, ona je negdje između i ima najbolje od oba svijeta – kazala je iransko-švedska glumica.

Treba spomenuti i glumce koji tumače likove iz razdoblja njihove mladosti. Mladu Thoru glumi Rebecka Harper, kojoj je ovo uloga u ovoj seriji prva uloga pred kamerama, ako izuzmemo jedan kratki film. Ta 29-godišnja glumica do sada je svoje talente pokazivala jedino na kazališnim daskama. Mladog Huga tumači Seth Manteus, također jedan vrlo mladi švedski glumac, kojemu je samo 27 godina. A Augusta tumači Felix Sandman, koji je u Švedskoj velika zvijezda. Karijeru je počeo kao član boy banda FO&O, a nastavio je solo karijeru singlom “Every Single Day” dosegnuvši 200 milijuna streamova, a time i nekoliko oznaka za zlatne i platinaste snimke. Sandmana u Švedskoj drže za multitalentiranog umjetnika, u što se očito ubraja i gluma iako mu je tek 28 godina. Uspjeh je već postigao ulogom u dobro ocijenjenoj Netflixovoj seriji “Quicksand”, koja se prikazivala 2019. godine, a bio je i u prvoj norveškoj originalnoj seriji za Netflix “Home for Christmas”. Čini se da sa Sandmanom serija ima zajamčenu gledanost u Švedskoj, no nas ne bi iznenadilo da ta gledanost bude iznimna ne samo u toj sjevernoj zemlji već i drugdje. Očito je da se serija obraća mladima, no vremenski pomaci čine je prihvatljivoj i starijoj publici, a pogotovo samim milenijalcima, koji će se vjerojatno prisjetiti svojih ideala, pa i načina zabave koje su pronalazili u doba kada su se formirali kao osobe i odabirali svoj životni put. Stoga je zanimljivo postaviti pitanje tko će gledati ovu seriju. Pogotovo zato što su i u doba mladih likova iz serije pametni telefoni već bili dijelom svakidašnjeg života, no nisu se ni približno koristili onako kako se koriste danas. Ipak, odgovori su drugačiji.

– Ljubav će biti glavni razlog; Romeo i Julija i dalje su najveća ljubavna priča – rekla nam je Nina Zanjani.

August Wittgenstein ponudio je malo dublji odgovor na to pitanje smatrajući da će publiku privući prikaz veza koje su se do danas gotovo iz temelja izmijenile i malo toga imaju s tradicionalnima.

– Danas postoji toliko alternativnih modela za vezu. Postoje ljudi koji imaju otvorene veze, a ovo je trio. Dakle, vrlo nekonvencionalan i vrlo moderan pogled na to što znači biti u sretnoj, ljubavnoj vezi. Mislim da ćemo pogoditi u živac današnjih mladih ljudi. Uvijek me zanimalo koje su alternative klasičnoj vezi. Riječ je o ljubavi i to se odnosi na sve, ali posebno na mlade koji pokušavaju shvatiti u kakvoj vrsti odnosa žele živjeti – kazao nam je Wittgenstein.

Njegova partnerica u seriji Nina Zanjani sigurna je da publika zaista neće biti samo određene životne dobi. – Bit će to i ljudi naših godina. Naši su likovi u 40-ima pa je povratak u prošlost prije 20 godina gotovo davna povijest za njih na neki način, a na drugi pak osjećaju se kao da se sve događa upravo sada. Mislim da će se ljudima naših godina svidjeti priča te da će imati iste osjećaje – kazala je Zanjani.

Wittgenstein za intrigantnu seriju kaže da pomaci u vremenu bude i određenu nostalgiju te nagone na preispitivanje osjećaja.

– Vjerujem da će se publika osjećati nostalgično, a to vas natjera da razmislite o tomu zašto živite tako kako živite. Pitat ćete se jeste li donijeli prave odluke. Stoga mislim da će publika seriju shvatiti upravo na taj način – rekao je August Wittgenstein.