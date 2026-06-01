JESTE LI GLEDALI?

Novi Stankovićev gost pokrenuo lavinu reakcija: 'Dobar govornik sa savršenim argumentima'

01.06.2026.
u 18:30

Objašnjavajući na konkretnim primjerima iz prakse kako je moguće predvidjeti i usmjeravati potrošačko ponašanje putem suptilnih psiholoških okidača, Dalibor Šumiga je potaknuo žustru raspravu koja se s televizijskih ekrana brzo prelila na internet i izazvala snažne reakcije

Dalibor Šumiga, poduzetnik i stručnjak za psihologiju potrošača, tijekom gostovanja u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića govorio je o psihologiji potrošača, donošenju odluka i golemom utjecaju društvenih mreža na oblikovanje naših izbora. Objašnjavajući na konkretnim primjerima iz prakse kako je moguće predvidjeti i usmjeravati potrošačko ponašanje putem suptilnih psiholoških okidača, potaknuo je žustru raspravu koja se s televizijskih ekrana brzo prelila na internet i izazvala snažne reakcije. Nakon emisije, društvene mreže preplavili su komentari hvale. Gledatelji su ga opisali kao iznimno načitanog, inteligentnog i smislenog sugovornika s odličnim argumentima. “Obožavam gospodina Dalibora. Toliko načitan, toliko inteligentan, toliko smislen čovjek, toliko dobar govornik sa savršenim argumentima, milina mi ga je slušati”, samo je jedan od brojnih pozitivnih osvrta. Komentari poput “Odlična emisija, odličan gost” i “Čovjek je fenomenalan” potvrđuju da je njegov nastup oduševio dio publike.

Ipak, nisu svi dijelili oduševljenje. Dio gledatelja njegov je nastup ocijenio iritantnim, a neki su mu zamjerili “inflaciju ega”, tvrdeći da ne podnosi kritiku. U raspravama su se mogla pronaći i mišljenja koja propituju čime se točno bavi, opisujući njegov rad kao “prodavanje magle”. “Čovjek, smatram, ima inflaciju ega, po postovima na Linkedinu i Facebooku na kojima, kad mu argumentirano kontriraš, briše komentare i blokira sugovornike”, glasio je jedan od kritičkih komentara, pokazujući kako je ovo gostovanje izazvalo podijeljene reakcije.

Inače, Šumiga je specijalist za bihevioralni marketing i osnivač Promosapiensa – prve agencije za bihevioralni marketing u regiji. On je i Google Growth Engine ambasador i član NMSBA-a (Neuromarketing Science & Business Association). Tijekom 18 godina rada u marketingu, kreirao je brojna marketinška rješenja i ideje za vodeće brendove u regiji, koristeći pritom znanja iz psihologije potrošača i neuromarketinga. Dalibor je certificirani stručnjak za Google AdWords i YouTube te cijenjeni predavač na međunarodnim konferencijama. Ako ste na TikToku vjerojatno često viđate njegove objave, a nerijetko je i gost raznih podcasta u Hrvatskoj. 
*dijelom uz pomoć AI
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
18:47 01.06.2026.

Zbog Stankovica sam odjavio tv,nece meni neko za moju lovu skakati po zivcima….

