'TVOJE LICE ZVUČI POZNATO'

Djevojka Svena Pocrnića oglasila se nakon pobjede: 'Ne znam kad sam ovako dušu isplakala'

01.06.2026.
u 22:00

Ponos do neba na mog Svenka!! To koliki trud, strast, volju i ljubav ovaj moj čovik posveti svakom projektu u kojem sudjeluje je jedna od stvari koje najviše volim kod njega Stvarno je dušu dao ovom TLZP putovanju i bila je velika čast to sve pratiti kako na snimanjima i televiziji, tako i kroz cijeli proces iza kulisa, napisala je Marija Vuletić

Sven Pocrnić pobjednik je jubilarne desete sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", a u publici je imao puno navijača, među kojima je najponosnija bila njegova djevojka Marija Vuletić.  Nakon što je mladi pjevač i glazbenik odnio pobjedu u popularnom formatu imitirajući Mariju Šerifović, Marija se na društvenim mrežama oglasila dirljivom objavom kojom mu je čestitala na velikom uspjehu. - Ne, ne vidite duplo - to su stvarno dvije Marije!  Ne znam kad sam ovako dušu isplakala... A šta reći? Ponos do neba na mog Svenka!! To koliki trud, strast, volju i ljubav ovaj moj čovik posveti svakom projektu u kojem sudjeluje je jedna od stvari koje najviše volim kod njega Stvarno je dušu dao ovom TLZP putovanju i bila je velika čast to sve pratiti kako na snimanjima i televiziji, tako i kroz cijeli proces iza kulisa. Od srca čestitam svim kandidatima na prekrasnim izvedbama kroz cijeli show, divni ste!, napisala je Marija u objavi koju možete vidjeti OVDJE

Sven Pocrnić pobjednik 10. sezone: 'Nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze'
- Sudjelovanje u showu najviše ću pamtiti po ljudima s kojima sam imao priliku dijeliti to iskustvo. Nas osmero kandidata prošli smo zajedno kroz stvarno jedinstveno putovanje, a imao sam sreću biti dio baš 10. sezone i biti okružen iznimno talentiranim i dragim ljudima koji su me iz tjedna u tjedan motivirali da budem bolji nego što sam bio prethodnog tjedna. Mislim da upravo zbog njih iz showa nosim puno više od lijepih uspomena i nastupa, rekao nam je Sven nakon pobjede. 

- Što se proslave tiče, mislim da smo i ja i svi moji u pozitivnom šoku. Iskreno, nisam očekivao da će se stvari rasplesti na ovakav način i zato mi je cijela priča još uvijek pomalo nestvarna. Ali možda više od same pobjede pamtit ću osjećaj da sam trinaest tjedana bio okružen ljudima koji su me podržavali, izazivali da napredujem i dijelili sa mnom jedno stvarno posebno iskustvo, kazao je i otkrio koja mu je bila najteža transformacija. 

- Najzahtjevnije mi je bilo postati pop princeza Britney Spears, prvenstveno zato što sam morao istovremeno spojiti nekoliko područja koja mi nisu prirodna. Njezin specifičan glas, zahtjevna koreografija, kostim, perika i sve tehničke prilagodbe koje su morale izdržati cijeli nastup predstavljale su velik izazov. Upravo zato što je tražila toliko različitih elemenata odjednom, Britney mi je bila najzahtjevnija transformacija sezone. Istovremeno, bila je i jedna od najzabavnijih jer me natjerala da kao izvođač pomaknem vlastite granice više nego što sam očekivao, rekao je. 

showbiz Tvoje lice zvuči poznato Marija Vuletić Sven Pocrnić

Bekim Fehmiu
SVI SU MU SE DIVILI

Svijet je napustio zgrožen srpskim nacionalizmom, a bio je prvi jugoslavenski glumac koji je uspio u Hollywoodu

Rođen u Sarajevu u albanskoj obitelji s Kosova, odrastao u Prizrenu i školovan u Beogradu, Fehmiu je bio utjelovljenje Jugoslavije u najboljem izdanju: talentiran, otvoren svijetu, sposoban premostiti kulture. Postao je prvi istočnoeuropski glumac koji je zaigrao u Hollywoodu u vrijeme Željezne zavjese, svjetska zvijezda koja se družila s Avom Gardner, no istovremeno i čovjek nesalomljivih principa

taylor swift i travis kelce

U tajnosti! Brojni poznati stižu na vjenčanje pjevačice i NFL zvijezde, a on se uključio u rasprave o prezimenu koje bi trebali uzeti

Uz članove obitelji i prijatelje, tu će biti i mnogo njihovih VIP prijatelja. Američki tabloidi tako navode da će među gostima sigurno biti glumica Zoë Kravitz, kao i glazbenik Ed Sheeran sa suprugom Cherry Seaborn te sestre Haim, britanska glazbenica i glumica Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Selena Gomez i Cara Delevingne. S Travisove strane među uzvanicima se posebno ističe Andy Reid, trener Kansas City Chiefsa

