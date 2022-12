Sonja Kovač završila je na štakama i mnogi su pomislili kako su štikle krive za ozljedu, ali nije bilo tako

Blogerica i influencerica Sonja Kovač objavila je fotografiju na kojoj uz pomoć štaka stoji na nogama, a svoje obožavatelje je obavijestila kako je ni štake neće spriječiti u adventskom darivanju koje je pripremila za njih.

- Iako sam završila na štakama to me neće spriječiti da vam i ove godine dostavim najvrjednije i najekskluzivnije poklone pod bor u našem ADVENTSKOM darivanju svake subote i srijede sve do Božića! Krećemo već sutra tako da priredite svoje prstiće jer broj prijava je neograničen! Svako darivanje će trajati tjedan dana posto su zaista vrijedne nagrade u pitanju, tako da ćete imati dovoljno vremena! Sretno svima! - napisala je Sonja. Ubrzo su joj se javili zabrinuti prijatelji i obožavatelji sa željama da što prije bude dobro i s pitanjem što joj se dogodilo.

Foto: Instagram

- Ma ti ćeš i štake i gips modno isfurat - napisala je Ida Prester u komentarima, a Sonja joj je odgovorila: Ma ozljeda je bila još dok smo se srele na eventu ali nisam odmah išla doktoru, ono mislila nećeš ti uganula zglob.. i eto... Na to joj je Ida rekla da joj je bilo i čudno što je cijelo vrijeme sjedila za stolom. - Još mi čudno što ne plešeš na onom raskošnom podiju - napisala je Prester.

Na brojna pitanja kako što joj se dogodilo s nogom i na brojne sugestije kako su sigurno štikle krive za ozljedu, Sonja je odgovorila kako su zapravo krive tenisice i kako je mislila da je samo uganula zglob, ali stvar je malo ozbiljnija na kraju i zato ima štake.

