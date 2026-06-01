Sven Pocrnić pobjednik 10. sezone: 'Nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze'

U velikom finalu showa Tvoje lice zvuči poznato za pobjedu su se borili Sven Pocrnić, Iva Ajduković, Lovro Juraga i David Amaro, natjecatelji koji su tijekom sezone osvojili najviše bodova. Finalnu večer otvorio je Sven Pocrnić kao Marija Šerifović izvedbom pjesme Molitva, kojom je osvojio publiku i žiri.

"Moram priznati da nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze, ali uspio si. Sve si izveo dostojanstveno toj pjesmi i toj emociji" rekao je Enis Bešlagić. "Ti si večeras postao Marija Šerifović punom emocijom, dušom i cijelim svojim bićem. To je nadilazilo samu transformaciju" poručila mu je Martina Stjepanović Meter.

"Pokazao si jedne od najboljih transformacija koje je ovaj show ikada imao. Odabrao si savršenu pjesmu jer baš poput Marije u glasu imaš snagu, moć i emociju" rekao je Mario Roth. "Čuda se ne mogu verbalizirati, u njima se može uživati. Hvala ti na svemu što si donio ovoj sezoni" dodao je Goran Navojec, piše 24sata.

David Amaro kao Slimane izveo je eurovizijski hit Mon Amour i još jednom pokazao raskoš svojih vokalnih mogućnosti. "Ovo je stvarno bilo spektakularno na svaki mogući način. Toliko moćno, toliko emotivno, toliko neopisivo. U svim segmentima si dosegnuo zvijezde" komentirao je Goran.

"Mislim da je tvoj vokal tek u ovoj pjesmi došao do izražaja, u neki puni sjaj. Mislim da si s ovom pjesmom pokazao koliko je tvoj vokal velik" rekao je Mario. "Ova ogoljenost i ova istina i snaga i moć koju si ti danas pokazao je čarobno... Zasjao si u punome sjaju i hvala ti na tome" izjavila je Martina. "Ti si stvarno uvijek očekivano neočekivan bio... Ti si sve svoje kapacitete prosuo na scenu, od emotivnih do fizičkih svih koje ti posjeduješ" poručio je Enis.

Laura Sučec i David Balint oživjeli su duh nekih prošlih vremena utjelovivši Silvanu Armenulić i Tomu Zdravkovića. Njihov emotivni duet nagrađen je velikim pljeskom. "Vi ste bili čista desetka ove emisije, davali svoj šarm. Pjesmama ste nam dirali dušu i ostavili ste trag, ne samo u ovoj emisiji, vjerujem i mnogo duže da će taj trag trajati" komentirao je Enis. "Isto vam se želim zahvaliti na svemu što radite, što ste napravili i danas, ovaj show koji ste priredili... Ovo mi je jedna od ljepših stvari, gledati kako vi zajedno gradite nešto" rekla je Martina.

Lovro Juraga kao Andrea Bocelli izveo je Besame Mucho te dirnuo i publiku i žiri, dok su ga iz gledališta pratili roditelji. "Treći put sam već na rubu suza... Lovro, hvala ti od srca! Toliko si predivan, toliko si talentiran da je to prekrasno za doživjeti" rekla je Martina. "Ponosni smo na tebe, ja vjerujem svi, ja svakako od srca. Toliko mi je drago da si bio u ovom showu" dodao je Goran. "Sjedim tu već treću godinu i nikada mi nitko nije izmamio suze. Večeras si mi izmamio suze na lice od ljepote tvog vokala, od ljepote tvoje glume, od ljepote tvoga talenta" rekao je Mario.

Iva Ajduković za finale je odabrala Christinu Aguileru i hit Fighter, kojim je zaključila svoju natjecateljsku priču. "Zadnji finalni nastup onako kako i priliči ovakvoj jednoj emisiji. Ovo je zaista bilo moćno. Ta tvoja pozitivna energija, osmijeh, stav ovdje su pokazali svu snagu. Ti si napravila čudo" izjavio je Enis. "Čestitam ti, Iva, na jednoj velikoj hrabrosti jer odabrati jednu ovakvu pjevačicu, jednu ovakvu pjesmu za samo finale to može samo osoba koja je jako svjesna svojih vrijednosti, jako svjesna svoje kvalitete" rekao je Mario. "Ti si jedan veliki ogroman borac i na tome ti čestitam" dodala je Martina. "Ti si otkad si došla u ovu emisiju apsolutno rasla u tome svemu da bi to večeras završilo s jednom eksplozijom, s jednom bombom apsolutno opravdane samouvjerenosti" poručio je Goran.

U revijalnom dijelu emisije nastupile su i Nora Ćurković te Dora Trogrlić, koje su kao Matija Cvek i Eni Jurišić izvele pjesmu Trebaš li me. "U nama je budilo lijepe emocije, tako da ste bili dostojanstveni pjesmi izvođača koje ste izvali... Ovo je već sad neki evergreen... Hvala vam što ste došle" rekao je Enis. "Bile ste briljantne, bile ste šarmantne. Posebno divne bile ste u dvoglasju. Bila je čarolija... Budite na to ponosni" komentirao je Goran. "Bile ste toliko prpošne! Toliko ste divne. Vaša energija je jednostavno zarazna" dodala je Martina. "Kakvi vokali, kakva ljepota... Ja sam siguran da ćete vas dvije sve što poželite, sve što napravite u životu, da će to biti veliko" zaključio je Mario.