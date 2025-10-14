Prijateljica o posljednjim danima Diane Keaton, ovaj detalj posebno ju je šokirao

Vijest o smrti Diane Keaton šokirala je svijet, a njezina prijateljica, kantautorica Carole Bayer Sager, otkrila je detalje o njihovom posljednjem susretu. U intervjuu za People priznala je da ju je zapanjio izgled glumice. - Vidjela sam je prije dva ili tri tjedna i bila je jako mršava. Izgubila je puno kilograma - izjavila je. Izvori su potvrdili da se njezino zdravlje naglo pogoršalo, no ona je svoju bitku odlučila voditi potpuno privatno, čak i od najbližih prijatelja.

Unatoč zabrinjavajućem izgledu, Sager ističe da je Keaton do kraja zadržala svoj neumorni duh. - Bila je čarobno svjetlo za sve. Bila je sretna, optimistična i kreativna; nikada nije prestala stvarati - prisjetila se. Njezina energija ostala je netaknuta, čak i dok se odvijala njezina najteža borba, za koju ni mnogi prijatelji nisu znali zbog njezine privremene selidbe u Palm Springs nakon što joj je kuća oštećena u požaru, zbog čega su se rjeđe viđale.

Da se glumica pripremala za odlazak, svjedoče i njezini potezi posljednjih mjeseci. Početkom godine povukla se iz javnosti, a u ožujku je iznenadila mnoge stavivši na prodaju svoj dom za 27,5 milijuna eura. Odluka je bila emotivno teška, ali nužna kako bi rasteretila život. Njezin posljednji javni trag bila je objava na Instagramu iz travnja, posvećena psu Reggieju, što danas djeluje kao dirljiv oproštaj od života kakav je voljela.

Njezin jedinstveni duh očitovao se i u nepogrešivom stilu. - U kino je uvijek išla odjevena kao da će snimati još jednu scenu za Annie Hall - prisjetila se Sager za TMZ. Drugi prijatelji potvrdili su kako je bila duhovita i topla do samog kraja te da je živjela točno onako kako je željela, po svojim uvjetima. Bila je modna ikona koju je sama stvorila, ostavši vjerna sebi do posljednjeg trenutka.