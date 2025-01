FOTO Apokaliptične scene u Los Angelesu: 'Vatrogasci su iscrpljeni. To im se vidi u očima...'

Šumski požari opustošili su Pacific Palisades, ostavljajući apokaliptičnu scenu u četvrti Los Angelesa, rekao je šef državnog Odjela za šumarstvo i zaštitu od požara za CNN. “Razgovarajući s vatrogascima, oni su iscrpljeni. To im se vidi u očima, ali ne odlaze odavde", navodi Brent Pascua koji je morao priopćiti nekim evakuiranim osobama da ništa nije ostalo od njihovog susjedstva.

"Mrak je pa ne mogu točno reći koliko je kuća, ali bit će to velik broj", ističe, govoreći o razmjerima razaranja, pa dodaje: "Čak i ako nešto trenutno stoji, nema jamstva da se može spasiti s ovim vjetrovima. Činimo sve što možemo da spasimo sve što možemo."

Štetu je opisao i jedan od evakuiranih građana. Naime, Dave Waterfall i njegova obitelj bili su prisiljeni evakuirati svoj dom u Santa Monici. "Postoji velika šteta od vjetra. Izgubili smo ogradu. Stabla su smrskala automobile", opisao je te kazao kako su u njegovom susjedstvu stabla pala i na kuće. Waterfall, njegova supruga, djeca i kućni ljubimci bili su spremni za evakuaciju kada su dobili naredbu. "Imamo sve naše važne dokumente", ustvrdio je. Prošle su godine otkako je veliki požar zahvatio to područje, primijetio je.

Dvoje civila poginulo je u požaru koji gori u Nacionalnoj šumi Angeles, potvrdio je šef vatrogasne jedinice okruga Los Angeles, Anthony C. Marrone. Uzroci njihove smrti trenutno nisu poznati. Došlo je i do "velikog broja značajnih ozljeda stanovnika koji se nisu evakuirali." Požar koji je poharao okrug Los Angeles do sada je uništio 1000 građevina, dodao je Marrone. Vatrogasci ne znaju ni što je uzrokovalo najveći od razornih šumskih požara koji su u srijedu zahvatili okrug Los Angeles.

Čak i za regiju koja je navikla na šumske požare, požari koji haraju južnom Kalifornijom su "gori nego ikada", rekao je ranije danas predsjednik Gradskog vijeća Los Angelesa, Marqueece Harris-Dawson. "Imati tri velika požara odjednom u situaciji u kojoj ne možemo čak ni upotrijebiti zrakoplov da izbacimo vodu na požare je bez presedana."

Naime, snažni vjetrovi ometaju vatrogasce. Uz 1400 vatrogasaca koji se bore s plamenom, rekao je Harris-Dawson, "deseci tisuća drugih gradskih radnika" rade na električnim stupovima, usmjeravaju promet i čiste krhotine s cesta "kako bi ljudi mogli dolaziti i odlaziti i evakuirati se gdje je to potrebno". Tijek događaja možete pratiti OVDJE.

