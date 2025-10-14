Natjecatelj u njemačkom Milijunašu izgubio novac zbog pitanja povezanog s Hrvatskom, znate li odgovor?

U posljednjoj emisiji posebnog izdanja njemačke verzije kviza "Tko želi biti milijunaš?" natjecatelj Marc Offenbacher odgovorao je na pitanju za 125 tisuća eura koje ga je koštalo velikog iznosa. Naime, on je igrao u izdanju zvanom "3-Millionen-Euro-Woche", u kojem je maksimalna nagrada čak 3 milijuna eura, a pitanje zbog kojeg je pao na samo 500 eura nagrade bilo je povezano s Hrvatskom.

"Koji je najčešći konačni rezultat u finalima Svjetskog prvenstva u nogometu?“, glasilo je pitanje koje mu je postavio Günther Jauch, a odgovori su bili 1:0, 2:1, 3:1 ili 4:2.

Offenbacher je priznao da nije ljubitelj nogometa, pa je iskoristio jednu posebnu džoker opciju koja u britanskoj verziji kviza ne postoji, mogućnost da pita konkretnog člana publike za pomoć. Nakon kratke rasprave s gledateljem, zajedno su isključili točan odgovor i odlučili se za rezultat 2:1. Natjecatelj je tada iskoristio i džoker pola/pola, a nakon što su mu ostali 2:1 i 4:2, odlučio se za odgovor 2:1. Jauch je tada počeo objašnjavati: „Tri finala završila su 1:0, tri s 3:1… Između ta dva, jedno se ponovilo četiri puta, a drugo dva puta…“

Zatim je otkrio: "Rezultat koji se u finalima dogodio četiri puta bio je 4:2.“

Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom, pogotovo za gledatelje iz Hrvatske, jest činjenica da se ključ za točan odgovor krio u vrlo recentnoj i svima poznatoj utakmici. Naime, rezultat 4:2 dogodio se čak četiri puta u povijesti finala Svjetskih prvenstava u nogometu. Prvi put 1930. godine, zatim 1938., ponovno 1966., i posljednji, četvrti put, u finalu 2018. godine u Rusiji, kada je Francuska pobijedila Hrvatsku upravo tim rezultatom.

Da je Marc Offenbacher pratio taj sportski događaj koji je prikovao uz ekrane stotine milijuna ljudi diljem svijeta, možda bi se sjetio te golijade i donio drugačiju odluku koja bi mu promijenila život. Njegov odabrani odgovor, 2:1, dogodio se samo dvaput u povijesti finala, 1934. i 1974. godine.