Prijatelji: Ponovno zajedno na HBO GO kada i svjetska premijera!

Zvijezde kultne komedije „Prijatelji“, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, vraćaju se u novom specijalu „Prijatelji: Ponovno zajedno“ (Friends: The Reunion), koji 27. svibnja ekskluzivno dolazi na HBO GO.

Specijal je snimljen bez scenarija na legendarnom stageu 24 Warner Bros. Television studija u Burbanku u Kaliforniji, gdje je snimana i originalna serija, a u njemu će se pojaviti različiti specijalni gosti, među kojima su zvijezde David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malala Yousafzai.

Ben Winston je režirao specijal, a istovremeno je jedan od izvršnih producenata, uz izvršne producente „Prijatelja“ Kevina Brighta, Martu Kauffman i Davida Cranea. Specijal je nastao u Warner Bros. Unscripted Television produkciji, u suradnji s Warner Horizon, Fulwell 73 Productions i Bright/Kauffman/Crane Productions. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc,

Matthew Perry i David Schwimmer su također među izvršnim producentima specijala. Emma Conway, James Longman i Stacey Thomas-Muir su izvršni koproducenti.

https://www.youtube.com/watch?v=HRXVQ77ehRQ

O PRIJATELJIMA

„Prijatelji“ su i dalje jedna od najpopularnijih televizijskih serija. Serija je bila jedna od najbolje rangiranih tijekom originalnog prikazivanja, a do danas ostaje globalni hit na kanalima i streamingu. Kao favorit kritičara i fanova tijekom 10 sezona, između ostalog je nagrađena Emmyjem za najbolju humorističnu seriju, ali i Emmyjima za glumice Jennifer Aniston i Lisu Kudrow. U produkciji Warner Bros. Televisiona, serija prati život bliske grupe prijatelja u New Yorku, koju čine brat i sestra, Ross (David Schwimmer) i Monica Geller (Courteney Cox), kao i njihovi prijatelji Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) i Rachel Green (Jennifer Aniston). „Prijatelje“ su kreirali David Crane and Marta Kauffman, koji su istovremeno i izvršni producenti uz Kevina Brighta kroz tvrtku Bright/Kauffman/Crane Productions u suradnji s Warner Bros. Television.