Preminuo zlikovac iz kultne serije, fanovi širom svijeta tuguju

Američki glumac i majstor sinkronizacije, Dave Mallow, preminuo je u 77. godini života. Najpoznatiji po ulozi Babooa u kultnoj seriji "Mighty Morphin Power Rangers", Mallow je ostavio neizbrisiv trag u svijetu zabave, posuđujući glas brojnim likovima u animiranim serijama, filmovima i videoigrama.

Dave Mallow rođen je 19. listopada 1948. godine u Park Ridgeu, Illinois. Odrastao je u obitelji u kojoj je radio bio svakodnevica – njegov otac bio je dugogodišnji radijski voditelj na čikaškom WGN-u. Nakon završene srednje škole Maine South, Mallow je diplomirao dramske umjetnosti na Sveučilištu Drake 1970. godine. Slijedila je uspješna 12-godišnja karijera radijskog voditelja na Srednjem zapadu i u New Yorku, na postajama poput KFMG-FM, KUDL-FM, WQIV-FM, WKTU-FM i WTFM-FM. Godine 1984. seli se u Los Angeles kako bi se posvetio sinkronizaciji, što se pokazalo kao prekretnica u njegovoj karijeri.

Mallow je svjetsku slavu stekao ulogom Babooa, nespretnog, ali simpatičnog pomoćnika glavne negativke Rite Repulse, u seriji "Mighty Morphin Power Rangers". Baboo je bio lik u live-action seriji, što znači da je fizički kostim nosio glumac (glumci su se mijenjali), dok je Mallow pružao glasovnu interpretaciju lika. Morphin' Legacy je na svom X (bivši Twitter) profilu potvrdio vijest o njegovoj smrti, ističući njegov doprinos serijalu. Osim Babooa, Mallow je posudio glas i brojnim drugim čudovištima u seriji, uključujući Pudgy Pig, Lizzinator, Terror Blossom i Beamcaster. Njegov rad na "Power Rangersima" proširio se i na kasnije serijale poput "Power Rangers Zeo", "Power Rangers in Space" i "Power Rangers Time Force".

Mallowov talent nije bio ograničen samo na "Power Rangerse". U svijetu animea, ostvario je zapažene uloge u serijama kao što su "Digimon: Digital Monsters" (Angemon, Gekkomon, Uppamon), "FLCL" (Amarao) te "Naruto" i "Yu-Gi-Oh!". Njegov glas se mogao čuti i u brojnim popularnim videoigrama, uključujući Call of Duty, "Battleship", "Resident Evil", "Street Fighter" (Akuma) i "Final Fantasy". Također je radio na sinkronizaciji filmova i audio knjiga.

Osim glumačkog talenta, Mallow je bio i vješt scenarist i redatelj. Radio je na adaptaciji i režiji brojnih animiranih serija, uključujući "Grimm's Fairy Tale Classics", "Maple Town", "Noozles", "The Return of Dogtanian" i mnoge druge za Saban Entertainment. Također se bavio i loopingom (naknadnom sinkronizacijom) za filmove poput "Air Force One", "Beauty and the Beast" i "Breaking Bad". Dave Mallow preminuo je u hospiciju u sklopu zajednice za starije osobe MonteCedro u Altadeni, Kalifornija. Iza sebe ostavio je sestru Marilyn s kojom je živio u istom domu za starije. Od 2019. godine više nije bio profesionalno aktivan.