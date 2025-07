Preminuo poznati glumac (56) kojeg znamo iz brojnih hit serija. Neutješna supruga: Volio je život i svoju obitelj

Australski glumac Julian McMahon, čija je karijera obilježena ulogama u popularnim televizijskim serijama poput Charmed, Nip/Tuck i FBI: Most Wanted, te ikoničnom ulogom zlikovca Doctor Dooma u filmskom serijalu Fantastic Four, izgubio je bitku s rakom na Floridi u 57. godini života. Njegova supruga Kelly Paniagua potvrdila je tužnu vijest u petak, opisujući McMahona kao "voljenog supruga" koji je preminuo "mirno, nakon hrabre borbe s bolešću" koja do tada nije bila poznata javnosti.

"Julian je volio život. Volio je svoju obitelj, prijatelje, posao i obožavatelje. Njegova najdublja želja bila je donijeti radost u što više života", navodi se u njezinom priopćenju. "Molimo za razumijevanje dok u privatnosti tugujemo. Zahvalni smo na uspomenama."

Rođen 1968. u Sydneyju, McMahon je potomak bivšeg australskog premijera Sir Williama "Billyja" McMahona i Lady Sonie McMahon. Svoju karijeru započeo je kao model 1980-ih, a prvi značajniji glumački angažman dobio je 1990. u australskoj sapunici Home and Away, gdje se pojavio u 150 epizoda. Uslijedile su uloge u američkim serijama Another World, Profiler i Will & Grace, prije nego što je stekao svjetsku slavu kao Cole Turner, polu-čovjek, polu-demon u seriji Charmed od 2000. do 2003., s kratkim povratkom 2005. godine.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio

Vrhunac McMahonove televizijske karijere označila je uloga dr. Christiana Troya, samouvjerenog plastičnog kirurga u kontroverznoj seriji Nip/Tuck (Reži me), koja se prikazivala od 2003. do 2010. Ova izvedba donijela mu je nominaciju za prestižnu nagradu Zlatni globus. Poznat po svojim šarmantnim interpretacijama negativaca, McMahon je 2005. i 2007. utjelovio Doctor Dooma u filmovima Fantastic Four, a glas je posudio istom liku i u videoigri.

U posljednjim godinama karijere, McMahon je tumačio ulogu FBI agenta Jess LaCroixa u seriji FBI: Most Wanted, napustivši projekt nakon tri sezone. Producent Dick Wolf izrazio je šok zbog vijesti o njegovoj smrti i uputio izraze sućuti obitelji i bliskim osobama.

Na filmskom platnu, McMahon je sudjelovao u posljednjem ostvarenju redatelja Stephana Elliotta, Swinging Safari. Njihovo prijateljstvo seže još iz školskih dana. "Bio je divlje dijete, a njegovo egzotično lice i neustrašivost vodili su ga u glumu putem koji nitko nije mogao predvidjeti", komentirao je Elliott. "U filmu je igrao karikiranu verziju svojih roditelja, a nakon svake scene svi smo plakali od smijeha."

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa

Među McMahonovim posljednjim ulogama ističu se australski premijer Stephen Roos u Netflixovoj komediji The Residence, ozloglašeni surfer-nasilnik Scally u filmu The Surfer, te Ray, romantični interes u filmu The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat. Tijekom života, McMahon je bio u tri braka, uključujući onaj s australskom pjevačicom Dannii Minogue 1994. i glumicom Brooke Burns, s kojom ima kćer. Od 2014. godine bio je u braku s Kelly Paniaguom.