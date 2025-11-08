Naši Portali
ODLAZAK VELIKANA

Preminuo kultni redatelj Jamesa Bonda, obožavao je Hrvatsku

08.11.2025.
u 14:53

Preminuo je Lee Tamahori, proslavljeni novozelandski redatelj kultnog filma "Bili jednom ratnici" i blockbustera o Jamesu Bondu "Umri drugi dan"

Svijet filma oprostio se od Leeja Tamahorija, jednog od najvećih novozelandskih redatelja, koji je preminuo u 75. godini, prenosi The Hollywood Reporter. Njegova obitelj potvrdila je da je preminuo mirno kod kuće nakon borbe s Parkinsonovom bolešću. - Njegovo nasljeđe traje sa svakim filmašem kojeg je inspirirao - stoji u izjavi obitelji, koja ga je opisala kao karizmatičnog vođu i žestokog kreativnog duha koji je promicao maorski talent.

Tamahori, rođen 1950., svjetsku je slavu stekao 1994. teškom dramom "Bili jednom ratnici". Prikaz brutalnog života maorske obitelji postigao je golem uspjeh, nadmašivši u domaćim kinima i "Jurski park" te je postao najprofitabilniji novozelandski film svog vremena. To mu je djelo osiguralo poziv u Hollywood i lansiralo karijeru glumca Temuere Morrisona.

Foto: Profimedia

U Hollywoodu se brzo etablirao kao redatelj hitova, snimivši "Na rubu divljine" s Anthonyjem Hopkinsom i "Kolekcionar" s Morganom Freemanom. Vrhunac je dosegnuo filmom o Jamesu Bondu "Umri drugi dan" (2002.), posljednjim za Piercea Brosnana kao agenta 007. Kasnije se vratio na Novi Zeland, a njegov posljednji film bio je "The Convert" iz 2024. godine.

Manje je poznata Tamahorijeva ljubav prema Hrvatskoj. Jednom je prilikom otkrio je da je više puta bio u Dalmaciji. - Jadransko more je predivno. Proveo sam dosta vremena u Splitu, ali i na otocima - rekao je redatelj u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, izrazivši želju koja se, nažalost, nikad nije ostvarila: - Volio bih snimiti nešto kod vas, možda i uspijem, tko zna - izjavio je.

