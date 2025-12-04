Naši Portali
nova ljubav

Sjećate li se Luke iz 'Braka na prvu'? Putuje s novom partnericom, a iznenadila ga je cijena jednog pića na odmoru

VL
Autor
Vecernji.hr
04.12.2025.
u 08:00

Budak je prikazao kako uživa u sunčanom jesenskom danu, a s pratiteljima je podijelio i nekoliko fotografija s partnericom, otkrivajući djelić romantične atmosfere

Luka Budak, široj javnosti poznat po sudjelovanju u reality showu 'Brak na prvu', razveselio je svoje pratitelje na Instagramu objavom s romantičnog putovanja u Veneciju. Objavio je seriju fotografija i videozapisa, uz nekoliko intrigantnih opažanja o poznatom talijanskom gradu. Na objavljenim fotografijama Luka je zabilježen kako pozira na ikoničnim venecijanskim mostovima te u šarmantnim uskim uličicama koje pružaju pogled na kanale. U opuštenom izdanju, koje je uključivalo bež pulover i poderane traperice, Budak je prikazao kako uživa u sunčanom jesenskom danu, a s pratiteljima je podijelio i nekoliko fotografija s partnericom Ivanom, otkrivajući djelić romantične atmosfere. Ipak, najviše pažnje privukao je njegov duhovit i iskren opis.

"Venecija je sjajna ali ne kao moja glava", našalio se na samom početku. Osvrnuo se i na visoke cijene, podijelivši iskustvo ispijanja piva od 18 eura. "Shvatih da sve te cijene vrijede tamo dok kod nas nemate takav ambijent", napisao je, zaključivši kako je najvažnije da je iskustvo po vlastitom ukusu. Njegova objava brzo je izazvala pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima ostavljali emotikone srca, pokazujući da im se sviđa njegov opušten pristup i iskrenost. Čini se da Luka, nakon televizijske slave, u potpunosti uživa u putovanjima i dijeljenju svojih autentičnih dojmova s vjernom publikom koja ga prati na društvenim mrežama.

Podsjetimo, nakon showa Budak je bio u vezi s bivšom eksperticom iz showa Ingrid Divković, no ta veza nije potrajala. - Ovo je lice i osmijeh žene koja kada voli - voli iskreno i bez fige u srcu, osjećajući se blagoslovljeno što u svijetu opresije i mržnje uspijeva voditi ljubav svojim riječima, ali i svojim cjelokupnim bićem sluteći da bez ljubavi ni nje same nema. Žena je to koja je vjerovala da se potpuno oprečni svjetovi kao što su ova dva svijeta s fotografije kada se u ljubavi sretnu, mogu pomiriti i pretvoriti u jedan novi svijet. No nažalost, ljubav koliko god se trudila ne uspijeva pomiriti svjetove koji pričaju potpuno drugačijim jezikom i drugačijim životnim vrijednostima, što dokazuje da iskra ljubavi za zdravu i stabilnu vezu između dvoje ljudi jednostavno nije dovoljna - napisala je Ingrid pokraj zajedničke fotografije i nastavila:

- Ovo je lice žene koja je voljela iskreno i bez fige u srcu i ona će budite sigurni u to tako voljeti i dalje. Jedina je razlika u tome što će dok ju život ne odvede u zagrljaj koji će biti vječan i veći od svEGA, ljubav koju je do sada darivala njemu, pokloniti sebi. Ovime i službeno potvrđujem da Luka Budak i ja više nismo zajedno (i to već neko vrijeme) i to je moja prva i posljednja objava na tu temu. Ispod ovog velikog Neba svi smo toliko mali i nesavršeni, zato ne zaboravimo ostati ljudi, opraštajmo sebi i drugima i pustimo da nas nada u bolje sutra vrati kući - dodala je psihologinja. Nakon prekida na Instagramu se javio i Luka. 

- Službena potvrda o prekidu. Toliko toga bih s vama mogao podijeliti, riječima stvoriti emociju da barem na tren osjetite mir koji ja osjećam pišući ovo. U godinu dana zajedničkog života moju kuću je pretvorila u dom i razmazila već razmaženu mačku. Ispisali smo priče koje će jednoga dana samo buditi osmjeh na licu i toplinu oko srca. Kao i svaka priča u životu, pa tako i naša doživi kraj…tj. novi početak. A vjerujte mi radije bih ispisivao prave pogrešne priče pune emocija i života nego pričao jedno te istu priču na više različitih načina. Zemlja ne staje, i dalje se okreće. Budite mi dobro, ja jesam - poručio je Luka.

