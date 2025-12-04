Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
STVORILA NAPETOST

Robert iz 'Ljubav je na selu' nakon izbacivanja Suzane: 'Ona se zaljubila i počela je sve vrijeđati i napadati'

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
04.12.2025.
u 08:16

Robert je detaljno opisao kako je Suzana počela napadati ostale sudionike, posebno nakon što je Ankica prva dobila priliku za razgovor.

Robert, farmer iz popularnog showa 'Ljubav je na selu', podijelio je razloge zbog kojih ga je Suzana najviše iritirala i zašto je morala napustiti farmu. "Kod Suzane me najviše nervirala ljubomora. Ona se zaljubila i počela je sve vrijeđati i napadati, i meni je to bilo previše," izjavio je Robert za RTL.hr, pojašnjavajući da je Suzana svojim ponašanjem stvorila izrazitu napetost na farmi.

Robert je detaljno opisao kako je Suzana počela napadati ostale sudionike, posebno nakon što je Ankica prva dobila priliku za razgovor. "Prekipjelo mi je. Osim Ankice, počela je i Rivu napadati, pogotovo nakon onog branja kukuruza. Rekao sam da ću razgovarati sa svakom posebno, ali netko mora biti prvi i kad je to bila Ankica, to je bila katastrofa, ja nisam na ispitivanju," objasnio je, naglašavajući da nije želio da se bilo tko od sudionika osjeća kao da je pod njegovim ispitivanjem.

Vezano uz situaciju s kavom, Robert je razjasnio da nije bio svjestan da je Suzana u tome vidjela problem. "Isto situacija s kavom, rekla je da sam pio samo kavu koju je napravila Ankica, mislim tko prvi ustane, napravi kavu i tu kavu pijem. Ja kad sam ustao prvi, napravio bih kavu i popio. Svugdje je bio problem", rekao je Robert, ističući da su se čak i sitnice pretvarale u ozbiljne nesuglasice.

Naposljetku je priznao da je nakon Suzaninog odlaska s farme osjetio veliko olakšanje. "Čim je Suzana otišla, laknulo mi je. Odmah je bila bolja suradnja. Dok je Suzana bila na farmi, bilo mi je jako stresno," zaključio je Robert.

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga
1/24
Ključne riječi
reality show televizija TV Ljubav je na selu RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja