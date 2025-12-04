Robert iz 'Ljubav je na selu' nakon izbacivanja Suzane: 'Ona se zaljubila i počela je sve vrijeđati i napadati'

Robert, farmer iz popularnog showa 'Ljubav je na selu', podijelio je razloge zbog kojih ga je Suzana najviše iritirala i zašto je morala napustiti farmu. "Kod Suzane me najviše nervirala ljubomora. Ona se zaljubila i počela je sve vrijeđati i napadati, i meni je to bilo previše," izjavio je Robert za RTL.hr, pojašnjavajući da je Suzana svojim ponašanjem stvorila izrazitu napetost na farmi.

Robert je detaljno opisao kako je Suzana počela napadati ostale sudionike, posebno nakon što je Ankica prva dobila priliku za razgovor. "Prekipjelo mi je. Osim Ankice, počela je i Rivu napadati, pogotovo nakon onog branja kukuruza. Rekao sam da ću razgovarati sa svakom posebno, ali netko mora biti prvi i kad je to bila Ankica, to je bila katastrofa, ja nisam na ispitivanju," objasnio je, naglašavajući da nije želio da se bilo tko od sudionika osjeća kao da je pod njegovim ispitivanjem.

Vezano uz situaciju s kavom, Robert je razjasnio da nije bio svjestan da je Suzana u tome vidjela problem. "Isto situacija s kavom, rekla je da sam pio samo kavu koju je napravila Ankica, mislim tko prvi ustane, napravi kavu i tu kavu pijem. Ja kad sam ustao prvi, napravio bih kavu i popio. Svugdje je bio problem", rekao je Robert, ističući da su se čak i sitnice pretvarale u ozbiljne nesuglasice.

Naposljetku je priznao da je nakon Suzaninog odlaska s farme osjetio veliko olakšanje. "Čim je Suzana otišla, laknulo mi je. Odmah je bila bolja suradnja. Dok je Suzana bila na farmi, bilo mi je jako stresno," zaključio je Robert.