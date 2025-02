Preminuo je glumac Dejan Matić, poznat po ulozi u seriji 'Moj rođak sa sela'

Glumac Dejan Matić preminuo je u 62. godini poslije duge i teške bolesti, prenose mediji u Srbiji. Ostvario je zapažene kazališne uloge te uloge u televizijskim serijama od kojih mu je najviše popularnosti donijela uloga Stojana Katanića u seriji "Moj rođak sa sela". Matić se rodio u Beogradu 24. veljače 1963. godine. Nakon završene srednje škole upisuje glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu gdje je i diplomirao 1990. godine u klasi Milenka Maričića.

Glumačku karijeru počeo je u kazalištu Atelje 212, kasnije je glumio Jugoslavenskom dramskom pozorištu, kazalištu Puž te malom kazalištu "Duško Radović", čiji je stalni član bio od 1993. do 1997. godine kada postaje stalni član Beogradskog dramskog pozorišta postaje 1997. godine. S kolegama je 1991. godine osnovao kazališnu skupinu T. Kuguar, a 1996. godine i rock sastav Vis The Kuguars s kojim je nastupao u regiji i u inozemstvu sve do 2006. godine kada se sastav raspao. Osim glume i glazbe bio je zaljubljenik u podmorje te se od 1997. godine počeo baviti i ronjenjem te podvodnom fotografijom. Od 2006. godine bio je certificirani instruktor ronjenja u nekim od najprestižnijih svjetskih asocijacija.