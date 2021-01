Preminuo hitmejker i autor legandarne Mišine pjesme "Poljubi zemlju"

Glazbenici se od jutra opraštaju od skladatelja, tekstopisca i pjesnika koji je obilježio karijere mnogih, Željka Pavičića koji je preminuo u 73. godini života. Na njegovom Facebook zidu mnogi od njih, poput Alena Slavice ili Branimira Mihaljevića, ostavljaju dirljive riječi zahvale čovjeku kojeg su svi voljeli. U karijeri je napisao neke od najvećih hitova, a iako se nije volio medijski eksponirati, gotovo da nema pjevača kome nije napisao hit.

Prve pjesme na singl pločama objavljuju mu se već 1976. godine. S Đorđem Novkovićem započinje suradnju 1979. godine,[1] te od tada tandem Novković/Pavičić objavljuje prvi album Srebrnih krila, koji se prodaje u tiraži 500.000 kopija. Suradnja Pavičića i Novkovića vrlo je uspješna i iz nje nastaju brojni hitovi za Mišu Kovača, Olivera Dragojevića, Vladu Kalembera,Terezu Kesoviju, Daniela Popovića, Severinu, Dalibora Bruna, Zlatka Pejakovića, Jasnu Zlokić, Željka Bebeka, Jasmina Stavrosa, Doris Dragović, Nedu Ukraden, Gaby Novak, Alena Slavicu, Anu Štefok, Ota Pestnera, Mineu, Velinu i ine. Željko Pavičić surađuje i s mnogim drugim skladateljima (Zrinko Tutić, Zdenko Runjić, Vladimir Delač, Ivo Lesić, Rajko Dujmić, Branimir Mihaljević, Marko Tomasović ).

Napisao je oko dvije tisuće pjesama za glazbu, a nekoliko stotina pjesama sam je skladao.

Poznatije pjesme su mu: "Ako me ostaviš", "Bio sam naivan", "Dao sam ti dušu","Djeni nosi kečke", "Good boy", "Ja nisam kockar", "Južnjačke sam krvi", "Lili", "Ljepota", "Prva noć s njom", "Samo anđeli znaju", "Samo nas nebo rastavit može", "Sanjar lutalica", "Siromah sam nije me sramota", "Slušaj majko moju pjesmu", "Svi su znali da smo ljubovali", "Vagabundov sin""Poljubi zemlju po kojoj hodaš","Domu mom","Prije sna", "Do kraja vrimena"," Lutajuće srce","Čaša otrova""Zingarella" "Posuđeno vrijeme" "Sutra mi sude" "Južnjačke sam krvi""Svirajte mi marijači" "Molitva za domovinu"i mnoge druge-

Mnogi će ga najviše pamtiti i po mega hitu Miše Kovača "Poljubi zemlju", o čemu je svojedobno medijima rekao:

-Kad sam napisao ‘Poljubi zemlju’, pjesmu sam dao supruzi na čitanje. Isprva uopće nisam bio siguran mogu li takvi stihovi ‘proći’ među publikom budući da su na sceni vladali hitovi drukčijeg stila.