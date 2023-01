Preminuo Hampy, Malnarov prijatelj i vlasnik autopraonice u kojoj se okupljala ekipa Noćne more

U 71. godini života preminuo je Hamdija Kahrić, vlasnik autopraonice i kafića Hampy u kojem se redovito okupljala ekipa iz Noćne more Željka Malnara, a često su tamo i slavili rođendane. Malnar i Hampy bili su veliki prijatelji, a upravo je u njegovom kafiću i osnovan parlament samoproglašene Republike Pešćenica kojoj je Malnar bio predsjednik.

Zajedno su imali puno anegdota, a Hampy je nakon Željkove smrti ispričao kako mu je prijatelj jednom priredio pravo iznenađenje.

- Zvao me jednom da se spustim na ulicu, a živim u Maksimirskoj, gdje me čekalo valjda 10 metara nanizanih novih cipela u kutijama da odaberem koje želim. Tko to može napraviti na tako prometnoj ulici u pola bijela dana, rekao je tada Hampy, koji je na prvu godišnjicu Malnarove smrti 2014. pokrenuo konjičku karavanu.

- U ovo vrijeme bismo se Željko i ja uvijek uputili u avanturu. Prošla je godina od njegove smrti pa mi prijatelji jašemo u sjećanje na njega - tada je rekao Hampy. Sprovod Hamdije Kahrića je u četvrtak u 9.10 na Mirogoju.

