Naš influencer progovorio je o vjeri u Boga: 'Volio bih da se ljudima može opaliti šamar'

Novo izdanje formata "5 minutes left" voditelja Kristijana Jalšića donijelo je gostovanje influencera Davora Gerbusa. On je u simulaciji posljednjih pet minuta svog života progovorio o temama kao što su smrt, roditelji i ljubav, a dotakao se i vjere.

Na samom početku priznao je da nikada nije imao bliski susret sa smrću i dodaje da ne bi želio živjeti vječno, a na pitanje vjeruje li u Boga odgovorio je kratko: "Da." Uslijedilo je pitanje koliko je ljubio druge ljude Gerbus priznaje: "Jako puno. Više nego sebe."

Posebno zanimanje izazvalo je pitanje o odnosu s roditeljima, na kojem je Davor kazao kako smatra da je otac mogao biti bolji prema njemu, ali i da je on sam mogao biti bolji sin. "Najbolja stvar koju sam izvukao iz svoje obitelji jest dobrota i to da moram praštati drugima", naglasio je influencer.

Gerbus se nije suzdržavao na pitanju koja bi društveno neprihvatljiva stvar trebala postati prihvatljivija. "Ja bih više volio da se ljudima može opaliti jedan šamar i da se onda sve time riješi", izjavio je kroz smijeh.

Zatim su na red došla osobnija pitanja, a s njima i priznanje gosta da je u nekim trenucima u životu bio duboko nezadovoljan bez obzira na to što je tada imao sve te da je s vremenom shvatio kako sreća često nema veze s materijanim stvarima. "Najveće zadovoljstvo je ono koje moraš imati sam sa sobom", zaključio je Gerbus.