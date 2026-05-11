Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
5 MINUTES LEFT

Naš influencer progovorio je o vjeri u Boga: 'Volio bih da se ljudima može opaliti šamar'

Zagreb: Digital takeover 2018., panel Hello from the other side
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
11.05.2026.
u 14:49

Davor Gerbus je u simulaciji posljednjih pet minuta svog života progovorio o temama kao što su smrt, roditelji i ljubav, a dotakao se i vjere

Novo izdanje formata "5 minutes left" voditelja Kristijana Jalšića donijelo je gostovanje influencera Davora Gerbusa. On je u simulaciji posljednjih pet minuta svog života progovorio o temama kao što su smrt, roditelji i ljubav, a dotakao se i vjere.

Na samom početku priznao je da nikada nije imao bliski susret sa smrću i dodaje da ne bi želio živjeti vječno, a na pitanje vjeruje li u Boga odgovorio je kratko: "Da." Uslijedilo je pitanje koliko je ljubio druge ljude Gerbus priznaje: "Jako puno. Više nego sebe."

Posebno zanimanje izazvalo je pitanje o odnosu s roditeljima, na kojem je Davor kazao kako smatra da je otac mogao biti bolji prema njemu, ali i da je on sam mogao biti bolji sin. "Najbolja stvar koju sam izvukao iz svoje obitelji jest dobrota i to da moram praštati drugima", naglasio je influencer.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Zagreb: Digital takeover 2018., panel Hello from the other side
1/99

Gerbus se nije suzdržavao na pitanju koja bi društveno neprihvatljiva stvar trebala postati prihvatljivija. "Ja bih više volio da se ljudima može opaliti jedan šamar i da se onda sve time riješi", izjavio je kroz smijeh.

Zatim su na red došla osobnija pitanja, a s njima i priznanje gosta da je u nekim trenucima u životu bio duboko nezadovoljan bez obzira na to što je tada imao sve te da je s vremenom shvatio kako sreća često nema veze s materijanim stvarima. "Najveće zadovoljstvo je ono koje moraš imati sam sa sobom", zaključio je Gerbus. 

Marko Perković Thompson zapjevao okupljenima na Hodu za život
Ključne riječi
Davor Gerbus vjera Kristijan Jalšić 5 Minutes Left influencer showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
ML
mladaklada
15:01 11.05.2026.

Umjesto notornog "šamara", treba opaliti pljusku, i to njemu prvome, da vidi ima li učinka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!