POVRATAK U PROŠLOST

Grše objavio fotografiju sa suprugom Rafaelom koju ne viđamo često: Ovako su izgledali kad su bili mlađi

Split: Grše održao koncert na Pjaci
Vecernji.hr
11.05.2026.
u 12:52

Ovom je objavom raznježio svoje brojne pratitelje koji su mu u komentarima ostavljali emotikone srca i pisali: "Želim vam samo zdravlje i ljubav."

Triljski reper Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, na Instagramu ne dijeli baš često privatne fotografije, ali učinio je iznimku i objavio dvije fotografije sa suprugom Rafaelom. Prva fotografija je nedavno snimljena, a druga je snimljena u periodu kada su bili mlađi i na početku vezu. Ovom je objavom raznježio svoje brojne pratitelje koji su mu u komentarima ostavljali emotikone srca i pisali: "Želim vam samo zdravlje i ljubav." Ovo je jedan od rijetkih privatnih trenutaka koje reper dijeli s javnosti, a da mu je obiteljski mir važan i da ga želi držati podalje od svih govori i činjenica kako je o rođenju svog drugog djeteta javno pričao tek nekoliko mjeseci nakon što je maleni rođen.

''Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon. Sada je, hvala Bogu, sve u redu i baš kako treba. Zaokružio je našu definiciju obitelji. Braco ga je savršeno prihvatio i u svemu sudjeluje'', izjavio je Grše nedavno za Story. Priznao je i kako su imali dvojbe oko odabira imena: ''Za ime se nikako nismo mogli odlučiti, imali smo nekoliko opcija, među kojima je bilo i Gabriel. Kada nas je doktor pitao, rekli smo mu opcije, a on kaže: 'Ma neka bude Gabriel.' Supruga se zove Rafaela pa kad su mi ga u sali dali u naručje, to je bilo to - Gabriel. Na kraju nam ni doktor nije vjerovao'', zaključio je glazbenik. Najveći oslonac kroz cijelo razdoblje uspjeha svakako mu je supruga Rafaela, koja se rijetko pojavljivala u javnosti. Jednom je prilikom ipak stala pred kamere emisije In Magazin i progovorila o tome koliko se njihov svakodnevni život promijenio u zadnjih par godina.

„Promijenio se, ali oboje smo ostali prizemljeni. I on i ja. Ima promjena, ali ništa pretjerano“, rekla je Rafaela.Par inače svoj privatni život drži podalje od javnosti. Reper i Rafaela vjenčali su se u srpnju 2022. godine u Crkvi svetog Stjepana Prvomučenika u Novim Selima kraj Trilja, dok su intimno slavlje organizirali u Sinju. Za svoj veliki dan Rafaela je odabrala elegantnu usku vjenčanicu koja je istaknula njezinu figuru, a kosu je podignula u raskošnu punđu. Styling je upotpunila čipkastim velom, dok je mladoženja nosio tamnoplavo odijelo uz bijelu košulju i crnu leptir-mašnu.

