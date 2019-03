Preminuo autor legendarne naslovne teme 'Pulp Fictiona'

Dick Dale, kalifornijski glazbenik, začetnik stila zvanog "surf gitara" kojim je uvelike utjecao na skupinu Beach Boys, Jimija Hendrixa i heavy metal, umro je u 82. godini, objavili su njegovi suradnici.

Pravim imenom Richard Monsour, Dale se proslavio skladbom "Misirlou" krajem 50-ih godina, a koja je 90-ih doživjela renesansu kada je korištena kao uvodna tema u kultnom filmu "Pakleni šund" Quentina Tarantina.

[video: 30195 / ]

Daleovu smrt u subotu potvrdio je jedan od njegovih bivših bubnjara Dusty Watson. Uzrok smrti nije objavljen, no Dale je sve do kraja, unatoč slabom zdravlju, nastavio nastupati na turneji.

Počast mu je odao Brian Wilson, nekadašnji član Beach Boysa koji je napisao: "Dickovo sviranje gitare imalo je na sve nas golem utjecaj".

I’m sorry to hear about Dick Dale passing. Dick’s guitar playing was a big influence on all of us, and we covered “Misirlou” on our Surfin’ USA album in ‘63. Love & Mercy to Dick’s family. pic.twitter.com/QPd2wzo7zB