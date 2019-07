Danijela Dvornik u suzama: 'Teško je živjeti u ovom muškom svijetu'

Prije polaska na ljetovanje, Danijela Dvornik sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelila da se unatoč veselju pred odlazak na more, ipak ne osjeća u potpunosti sretnom.

Jučer sam imala jako stresan dan, zapravo stres me pere zadnjih dana jer sad kreće "grande finale" uređenja kuće i sinkronizacija svih preostalih poslova - objasnila je Danijela razlog za rastresenost. Iako voli dekoriranje prostora, priznala je što joj nedostaje u kući kada se dogode ovakve situacije.

Uz sve gušte uređivanja kuće, neminovni su i problemi. Ali sve riješavam u maniri "muškarčine" svjesna koliko mi je kao ženi, k tome još i samoj, to poprilično teško u ovom muškom svijetu gdje nema kavalira nego svatko eskivira situaciju da se uopće ponudi (vidim im to na faci), pa me to zakoči u namjeri da pitam - razočarana je blogerica. Naposlijetku, to ju je i rasplakalo.

Foto: Instagram screenshot

Jučer nakon sređivanja zagrebačkog stana, pakiranja stvari, stresa od "samodaneštonezaboravim" i promišljenog slaganja kutija kako bi sve stalo, sa stvarima koje mi trebaju, nemogućnosti da pronađem ključeve a znam da su negdje, zaplakala sam onako ženski. Došlo mi je da sve pošaljem 3PM! Trebao mi je neki ljudski zagrljaj, utjeha i doza nečije snage da ne klonem - napisala je Danijela koja je bez supruga, nikad prežaljenog Dine Dvornika, ostala prije nešto više od 10 godina. Ipak, brzo je morala sabrati se.

A onda sam te iste suze obrisala brzinski, promislila kako nemam vremena za durenje, jer treba voziti do Splita, prespavati i onda prvim trajektom na otok u kuću koja ne liči na kuću u kojoj se može živjeti. Ali dobro je. Tu sam. Izdržati ću i za 2-3 tjedna bit ću opet ja i kuća će dobiti svoje novo ruho. A svakom frajeru koji mi piz***** uleti, neka bude spreman na pitanje "gdje si bio kad sam kuću uređivala?" - poručila je Danijela.