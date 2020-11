Poznati detalji posljednjeg ispraćaja legendarnog Kiće Slabinca

Posljednji ispraćaj velikana hrvatske glazbene scene Krunoslava Kiće Slabinca bit će u četvrtak 19. studenoga u 12.40 na Zagrebačkom krematoriju, a bit će pokopan u Aleji velikana na Mirogoju, doznajemo iz kruga obitelji.

– U isto vrijeme Slavonija će se od Kiće oprostiti uz zvuke tambure koji će odjekivati u nekoliko slavonskih gradova – Osijeku, Đakovu, Županji, Našicama, Vinkovcima... Kiću ćemo ispratiti uz prisustvo najbližih suradnika i obitelji, uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Bit će pokopan uz sve državne počasti – kazao nam je Branko Uvodić, Kićin dugogodišnji prijatelj.

- Sve nas je, 13. studenog 2020. godine u jutarnjim satima, iznenadila vijest da je preminuo velikan slavonske glazbe i legenda svjetskoga glasa, naš bećar i roker Kićo Slabinac. Epidemija koronavirusa sprječava nas da ga na posljednji počinak ispratimo onako kako bi to mi Slavonci željeli i kako iznad svega Kićo zaslužuje. No oni koji ga znaju, kažu da nam neće zamjeriti i da je Kići uvijek i za sve bila dovoljna pjesma. Pjesma od koje, i za koju, je čitav život živio. Krunoslav Kićo Slabinac bit će pokopan u četvrtak, 19. studenoga u Zagrebu, na Krematoriju u Velikoj dvorani, u 12 sati i 40 minuta. U skladu s epidemiološkim mjerama, brojni građani koji su željeli ispratiti ga na posljednje počivalište, to neće moći učiniti. Zato smo prihvatili ideju njegovih kolega Hrvatske glazbene unije, Podružnice Osijek i zajednički ćemo organizirati Kićin glazbeni ispraćaj - priopćili su iz Kabineta osječko-baranjskog župana Ivana Anušića.

Na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, u četvrtak u 12 sati i 40 minuta, Kićini kolege glazbenici odsvirat će njegove dvije skladbe. Ovoj su se inicijativi pridružili i drugi gradovi na području istoka Hrvatske, pa će se u isto vrijeme iste skladbe izvoditi i u Đakovu na Strossmayerovom trgu i u Županji na Trgu kralja Tomislava, a vjerujemo kako će to učiniti još gradova i općina organizirajući u isto vrijeme izvođenje istih skladbi na svojim trgovima. Nakon izvođenja skladbi na osječkom trgu, glazbenici će se uputiti na Promenadu kako bi u rijeku Dravu pustili ruže za Kiću. Sve Osječanke i Osječani koji žele na ovaj način simbolično ispratiti legendu tamburaške i zabavne glazbe, dobitnika nagrade za životno djelo Osječko-baranjske županije, pozivamo da, poštujući epidemiološke mjere, držeći međusobni razmak i noseći masku za lice, dođu na osječku Promenadu gdje će duž rijeke Drave od centra grada pa do Tvrđe na nekoliko lokacija moći uzeti ružu i položiti ju u Dravu.

Na Trgu Ante Starčevića, s pogledom na Korzo koje je Kićo često isticao u svojim javnim istupima, tijekom cijeloga dana građani će moći poslušati Kićine najveće hitove.

- Ispratimo ga dostojanstveno, štiteći svoje i zdravlje svojih najbližih, a glazbom i cvijetom pokažimo da smo mu zahvalni na svemu što je dao Slavoniji - poručuju iz Osječko-baranjske županije.

– Bitno je da ćemo se od njega oprostiti dostojanstveno i onako kako Kićo zaslužuje. Ante Gelo, Drago Laban i Miran Glinac će izvesti "Plavušu". Okupit će se i tamburaši iz najpoznatijih domaćih bendova i izvesti "Otiš'o je moj otac polako". Budući da je bio naš Elvis Presley, dogovorili smo se i da ćemo pustiti Presleyevu verziju pjesme "My Way". Kićo neće imati oproštaj kao Oliver Dragojević, no po meni je on tri puta jači glazbenik od Olivera. Ne samo da je pjevao nego je i pisao pjesme, a bio je svestran. Počeo je kao roker, nastavio s popom i šlagerima, a zatim i sa slavonskim pjesmama. Osim toga, bio je i veliki zabavljač i imitator. S njim nikad nije bilo dosadno – rekao je Uvodić.

Podsjetimo, legendarni Kićo Slabinac preminuo je u petak 13. studenoga u 6:50 sati u KBC-u Zagreb, gdje je bio hospitaliziran tri mjeseca. Unatoč svim najboljim metodama liječenja, kako kirurškog tako i intenzivističkog, biologija njegovih multiplih komorbiditeta nažalost je nadjačala sve naše napore", potvrdio je za Večernji list prof. dr. Hrvoje Gašparović, kardiokirurg iz KBC-a Zagreb koji je ljetos operirao srce Kići Slabincu. Kićo je prošao rutinsku operaciju srca, no oporavak nije tekao očekivano jer zbog njegove debljine rana na prsnom košu nije dobro zarastala.

Slavonski glazbenik poznatih hitova "Inati se Slavonijo" i "Zbog jedne divne crne žene" posljednje je dane proveo na respiratoru zbog pogoršanja respiratornog statusa, a sve to bila je posljedica rutinske operacije srca koja je pošla po zlu u kolovozu. Naime, glazbeniku je prvo bilo prognozirano poboljšanje te je bio u fazi odvajanja od respiratora, ali onda se sve promijenilo.