Požgaj otkopčao Milijani šlic dok ga je ljubila, a Milojku pozlilo

Srpske reality zvijezde Milijana Bogdanović (21), Milojko Božić (74) i Aleksandar Požgaj (35) i dalje nižu besramne poteze. Naime, Milojko je pogledao najnovije snimke svoje zaručnice i Požgaja, piše Blic.rs.

Produkcija showa odlučila je kandidatima pustiti snimke na kojima se Milijana i Požgaj ljube, ali i na kojima joj on otkopčava zatvarač na hlačama u želji da ih skine s nje. Dok su se njih dvoje smješkali, Milojku je bilo neugodno i pozlilo mu je.

- Nije mi dobro. Osjetio sam depresiju, pa me počela boljeti ruka... Više ih neću pratiti, neka rade što hoće. Volim je i dalje, volio bih imati djecu s njom, ali ako bude imala spolne odnose s njim onda neću. Najviše me povrjeđuje neiskrenost - izjavio je Milojko, a njegova mlada zaručnica Milijana, koje se u travnju javno odrekla majka Slađana, komentirala kako se u vidu spolnih odnosa Požgaj 'plaši kamera i da bi on s njom već sve obavio da ih nema te da bi ona isto to napravila vani'.

Ipak, nije jedini Milojko kojeg muči ljubomora. Kako se Požgaj u zadnje vrijeme dosta zbližio s natjecateljicom Ivanijom Bajić, Milijana nerijetko ima napadaje ljubomore.

U tijeku sinoćnjeg programa, izgubila je kontrolu kad je vidjela da Ivanija ljubi Požgaja pred svima, pa je Aleksandru lupila nekoliko šamara.

