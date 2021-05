Povratak britanske pop grupe: Planiraju obilježiti godišnjicu

Britanska ženska pop grupa Spice girls se vraća na velike ekrane. Naime, grupa želi snimiti nastavak svog filma Spice World iz 1997. godine. Kako piše britanski The Sun, obratile su se poznatom scenaristu kako bi se napisao scenarij za sljedeći film koji bi izašao 25 godina nakon prvog dijela što je sljedeće godine.

Glavna kod planiranja projekta, ali i upravljanja grupom je Geri Horner, a sudjeluju i članice Melanie C, Emme Bunton i Mel B te se nadaju da bi projekt mogao zainteresirati i njihovu bivšu članicu Victoriju Beckham. Iako je Beckham inzistirala da ne bude dio njihove sljedeće turneje, članice grupe nadaju se da će je film ipak zainteresirati. Grupa se u svom nepotpunom sastavu, bez Beckham, okupila 2019. godine te je napravila turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj.

Izvor iz filmske industrije za The Sun je izjavio da djevojke pripremaju sve za film te da misle da je to dobar način za obilježiti godišnjicu od prvog filma. „Još je u ranoj fazi, ali razgovaraju o poznatim imenima iz svijeta glume, što dokazuje da povratak na veliki ekran shvaćaju ozbiljno“, pojasnio je izvor. The Sun se obratio i predstavnicima grupe, a oni su odbili komentirati.

Inače, u prvom nastavku u filmu su glumile članice grupe, kao i Richard E. Grant, Meat Loaf, sir Elton John i mnogi drugi. Film je zaradio više od 70 milijuna funti te se pokazao kao film o glazbenom sastavu koji je najviše zaradio.

O ovoj popularnoj glazbenoj grupi zakazano je i snimanje animiranog filma u kojem bi članice bile superheroji. Ovaj projekt najavila je tvrtka Paramount u 2019. godini, a film je trebao izaći prošle godine. Film nije izašao, ali se vjeruje da hoće sa zakašnjenjem.

Inače, grupa Spice girls brojala je pet članica: Geri Horner, Melanie Brown, Emmu Bunton, Melanie Chisholm i Victoriju Beckham. Prodale su više od 90 milijuna albuma širom svijeta, a čak je devet njihovih singlova postalo najslušanijima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zadnji zajednički nastup grupa je imala 2012. godine na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara u Londonu.

