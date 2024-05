Ruski premijer gledao nove modele Volge pa se razočarao: 'Gdje je napravljen ovaj volan?'

Mihail Mišustin ponovo je ovog mjeseca imenovan za šefa predsjednika vlade nakon što je na izborima za predsjendika države opet pobijedio Vladimir Putin. Delegacija na čelu s Mišustinom bila je na poslovnom sajmu u Nižnjem Novgorodu gdje su gledali nove modele automobila tvrtke Volge. Nije tajna da Rusija i Kina trguju na svim područjima, no Mišustinu nije sjeo jedan detalj u automobilu.

- Prijatelji, sve mi je jasno, ali gdje je napravljen ovaj volan? - upitao je Mišustin prilikom pregleda Volge i dodao je li u pitanju kineska proizvodnja.

- Želimo da bude ruski - kazao je i dodao da 'to nije tako teško'. Na Telegram kanalu ruske vlade objavljen je i video, piše Politico.

Rusija, koja je pogođena zapadnim sankcijama i odlaskom mnogih stranih proizvođača automobila, oslonila se na Kinu i njene proizvođače kako bi održala ovaj sektor živim. Sada su krenuli u oživljavanje marke Volga za što su osigurali oko 600 milijuna eura. Putin je ranije pozvao ruske dužnosnike da voze samo vozila domaće proizvodnje.

Volga na tržište izlazi s tri modela - limuzinom C-40 i dva crossovera K-30 i K40. Sva tri modela koriste učinkovit i štedljiv benzinski motor snage 188 konjskih snaga (300 Nm). Dizajn rešetke hladnjaka sadrži kontinuitet s povijesnim izgledom automobila Volga.

- Planiramo stvoriti domaću proizvodnju najkritičnijih komponenti. Trenutačno inženjeri iz Nižnjeg Novgoroda rade na rješenjima koja će omogućiti duboku lokalizaciju platforme i glavnih komponenti i sklopova. Automobilski klaster iz Nižnjeg Novgoroda ima sve za implementaciju ovoga - iskustvo, tradiciju, proizvodne kompetencije i najbolju strojarsku školu u zemlji - rekao je nedavno Alexander Podoplelov, voditelj tvrtke Passenger Car Production, prenosi TASS.

