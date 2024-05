VIDEO Ukrajinci američkim raketama uništili najmoderniji ruski sustav protuzračne obrane

Ukrajina je objavila snimku uništenja, projektilima ATACMS, na ruski najmoderniji , i iznimno skup, sustave protuzračne obrane S-400 na starom aerodromu pokraj mjesta Mospine, u Donjeckoj regiji. Sustavi su se nalazili oko 40 kilometara od prve linije bojišnice.

Snimka koja je napravljena ukrajinskim promatračkim dronom, je jedna od najimpresivnijih takvih do sada te pokazuje kako su se ruski protuzračni sustavi aktivirali prilikom dolaska ATACMS projektila, no najmanje jedan od njih je ipak uspio pogoditi metu što je dovelo do uništenja nekoliko lansera i popratnih eksplozija punjenja.

Napad se dogodio 22. svibnja, a prije ove pojavile su se snimke samih uništenih sustava koje su napravili lokalni stanovnici, a na jednoj od njih su vidljivi ostaci motora i kazetnog punjenja balističke rakete ATACMS-a.

Prema nepotvrđenim informacijama, dva lansera su uništena, a jedan oštećen. Radar 96L6 i kontrolna točka su uništeni. Rusi su tvrdili kako nema gubitaka u ljudstvu, no obzirom su lanseri bili u pogonu neposredno prije eksplozija to se čini nerealnim.

Rusi su tako izgubili još jedan sustav protuzračne obrane, nakon što je istim projektilima nekoliko njih proteklih tjedana uništeno na Krimu. A svi su uništeni iz sustava ATACMS koji se pokazao vrlo učinkovitim i na kojeg za sada ruska vojska nema pravog odgovora. ATACMS-ia je Krim gađan i noćas na više lokacija.