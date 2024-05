Bolesna pjevačica u suzama pred kamerama, obožavatelji shrvani scenama: 'Ovo me slomilo...'

Obožavatelji 55-godišnje pjevačica Celine Dion u suzama su gledali trailer za nadolazeći dokumentarac o njezinu životu pod nazivom "Ja sam: Celine Dion". U ovoj najavi dokumentarca vidi se Celine kako plače dok govori o svom sindromu koji je uvelike utjecao na njezin život i okončao njezinu karijeru. Na društvenim mrežama mnogi su komentirali kako ih je ovaj trenutak "slomio".

"Ovo me je slomilo. Kakva divna i jaka žena", "Potpuno sam u šoku, ona ne zaslužuje ovo", "Rasplakala me je, a dokumentarac još uvijek nije ni izašao", "Kraljice, zaslužuješ zdravlje, ljubav i sve pohvale", "Celine, volimo te i nedostaješ nam", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, jednoj od najvećih glazbenih zvijezda, dijagnosticiran je rijedak neurološki poremećaj, sindrom ukočene osobe. To je progresivna, neizlječiva bolest kod koje tijelo napada vlastite živčane stanice, te otežava i utječe na pokretljivost. Nakon što je 2022. otkazala svoju svjetsku turneju, sve koncerte planirane za 2023. i 2024. godinu, među ostalim, i u Hrvatskoj, vijesti o njezinu zdravstvenom stanju redovito su bile loše.

She’s ready now. I Am: Celine Dion, a new documentary, premieres on Prime Video June 25.

– Team Celine

Elle est maintenant prête à vous raconter son histoire. Je suis : Céline Dion, un nouveau documentaire, disponible dès le 25 juin sur Prime Video.

– Team Céline#IAmCelineDion… pic.twitter.com/K6ciZSFT7y