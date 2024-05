Bojana Gregorić Vejzović otkrila kako njezina sina zovu djevojke iz razreda: 'Cure su smišljale...'

Kazališta, televizijska i filmska glumica Bojana Gregorić Vejzović na društvenoj mreži Instagram često dijeli lijepe trenutke iz privatnog života, a sada je podijelila i nove uzbudljive vijesti. Naime, njezin stariji sin Raul je ovogodišnji maturant, a tim je povodom pokazala i njegovu majicu za norijadu.

- Ljudi moji mi smo došli do norijade, zadnjeg dana srednje škole! Kaže mi sin 'ma...cure iz razreda su smišljale natpise za majice, meni je to.' A meni sine nije! Veselite se, čuvajte se i pazite kaj radite divni mladi ljudi! - napisala je glumica pored fotografije sina.

Podsjetimo, osim Raula, glumica ima i 13-godišnju kći Zoe. Ona i njezin suprug Enes Vejzović sina su vodili nedavno da ispuni svoju građansku dužnost te je Raul glasao na parlamentarnim izborima. - I tako se ide na prvo glasanje. Ajde molim vas objasnite mi kako to vrijeme tako brzo proleti - zapitala se popularna glumica...

Inače, Bojaninu djecu nemamo prilike često vidjeti na njezinim društvenim mrežama, no nerijetko se pohvali njegovim uspjesima. Tako su glumica i njezin suprug Enes Vejzović nedavno su imali razloga za slavlje jer je njihov sin Raul napunio 18 godina. - Njemu je sve ovo blesavo, ja sam danas na rubu suza od sreće...život je fakat smiješan... Sine moj, ljubavi moja, sunce i živote moj, poslušaj pjesmu do kraja i sretan ti 18. rođendan - napisala je Bojana uz video u kojem su se vrtjele Raulove fotografije.

