Nancy napustila show: 'Bilo mi je psihički teže nego njima. Od početka su se držali zajedno'

Nancy Poropat u Survivoru se hrabro držala do samoga kraja i do posljednje sekunde duela bilo je neizvjesno hoće li ispasti ona ili Dorian kojeg je Luka direktno nominirao za duel. Naime, ova dva člana plavoga plemena našla su se u eliminacijskom duelu jer su plavci izgubili igru na poligonu. U zadnjoj rundi igrali su Ognjen i Dorian, a crveni su pobijedili rezultatom 8:5 te osvojili totem plemenskog imuniteta i napokon nagradu kojom su se i gastronomski pogostili. „Bilo je vrijeme da preokrenemo igre za nagrade, a kad sam vidio čunjeve na poligonu, znao sam da je to moja igra“, sretan je bio Ognjen.

Ogrlica osobnog imuniteta koju je osvojio Luka, priskrbila mu je direktan ulazak u četvrtfinale. „Tko god da ju je osvojio, zaslužio ju je“, komentirao je Luka koji je umalo ostao bez ogrlice jer Nancy se jako dobro držala u igri, ali na kraju je ipak nije uspjela osvojiti, pa su je članovi plavoga tima mogli nominirati. Matea je sama sebe predložila Luki za direktne nominacije.

„Mislim da je red da se sama izborim za svoje mjesto u plemenu na duelu“, rekla je, objasnivši da to predlaže jer je dugo nije bilo na poligonima zbog bolesti i nije donosila bodove za pleme. Međutim, on se ipak odlučio za Doriana. „Ako si mogu olakšati u daljnjem natjecanju, olakšat ću si i odlučujem da druga osoba za duel bude Dorian“, opravdao je Luka ovu svoju odluku.

U natjecanju prilikom kojeg su morali što brže složiti slagalicu, bolji je bio Dorian koji se vratio u pleme i ostao protivnik Luki i preostalim kandidatima. „Jednim dijelom sam sretna. Čekam ih u poroti“, rekla je Nancy kojoj je favorit za pobjedu Mihaela. Svoj put u Survivoru opisala je riječima „trnjem preko zvijezda“. „Bilo je psihički teško. Meni možda teže nego njima. Oni su se od početka držali zajedno i tako do kraja. Ja sam sama gurala svoj put. Ponosna sam na sebe zbog toga, jer mi nitko nije morao držati leđa, sama sam prošla kroz sve“, objasnila je.

