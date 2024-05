Glumica sama predložila da bude gola u seriji: 'Posebno su me pitali želim li sudjelovati u toj sceni'

Vruće scene i raskošne kostime nove sezone Netflixove uspješnice "Bridgerton" već smo najavili, a prvi dio sezone, odnosno četiri napete epizode, većina velikih obožavatelja serije već je i pogledala. Neki i nekoliko puta, a osim već poznatih likova, ljubavnih zapleta, drama i intriga iz londonskog visokog društva s početka 19. stoljeća tu su i brojne skandalozne teme koje društvo tog doba ne bi prihvatilo. A neke od njih ni danas ne prolaze baš lako.

Treća sezona, čije su prve četiri epizode objavljene sredinom svibnja, a ostatak ćemo moći pogledati od 13. lipnja, prati ljubavnu priču Colina Bridgertona i Penelope Featherington. Ti likovi poznati su obožavateljima serije iz prijašnjih sezona, a prije ljubavnog odnosa bili su susjedi i prijatelji, zbog čega je njihov odnos još zanimljiviji. No, zanimljiva je i inkluzivnost kojom serija odiše. Brojni mediji u današnje vrijeme brujili su i pisali o rasističkom ponašanju prema Meghan Markle u britanskoj kraljevskoj obitelji, a ova serija, koja je vremenski smještena puno prije, u visokom plemstvu ima ljude različite boje kože. Kada govorimo o inkluzivnosti, valja istaknuti i da su u seriji zastupljene osobe s invaliditetom, što nije često u takvim serijama kao ni uobičajeno za to doba. Naime, u jednoj od prikazanih epizoda Penelope tijekom bala razgovara s lordom Remingtonom, koji koristi invalidska kolica te se kroz kratak razgovor njih dvoje šale i dolazi do kratkog udvaranja, no vrlo brzo postaje jasno da nemaju isti pogled na svijet ni teme za razgovor.

Osim toga, u trećoj sezoni serije ističe se i body positivity stav. Glumica Nicola Coughlan, koja glumi glavnu žensku ulogu, taj je podatak otkrila dok je govorila o ulozi koju je igrala. Nicola je priznala da je bila sigurna u to da želi igrati u jednoj "jako goloj" sceni te da je sama to predložila. Navodno se glumica u jednoj od epizoda drugog dijela sezone pojavljuje u krevetu te ističe svoje tijelo.

– Posebno su me pitali želim li sudjelovati u toj sceni – rekla je te dodala da se na taj potez odlučila zbog svih govorkanja o svome tijelu. Naime, Coughlan je zbog svoje figure privukla mnoge negativne komentare, a na taj je način odlučila pokazati kako se osjeća s tim u vezi.

– Bio je to nevjerojatno osnažujući trenutak – rekla je o cijelom iskustvu. Coughlan je za te scene surađivala s osobom zaduženom za snimanje intimnih scena Lizzy Talbot, s kojom je dogovorila kako će cijela scena izgledati.

– Pitala me što želim pokazati, a što skriti. Povezivala je sve to s onim što stoji u scenariju i onim što sam željela dodati – opisala je Nicola, koja je otkrila i što misli zašto je ova Netflixova serija postala fenomenom.

GALERIJA Doček Baby Lasagne u Zagrebu

– Znamo koji je razlog zašto je ova serija postala fenomenom, a to je da u njoj žene ističu osjećaj požude, govore o svojoj seksualnosti i pokazuju je umjesto da su samo objekti muške požude – rekla je Nicola. Osim scena u kojima je lik Penelope sam, tu su i mnoge romantične scene koje je odigrala s kolegom Lukom Newtonom koji glumi Colina, a i za njih je tvrdila da su bile oslobađajuće.

– Do kraja dana ležali smo ispod plahti, bez odjeće i uživali – rekla je. Taj je potez mnoge obožavatelje serije oduševio te na društvenim mrežama pišu da im je osvježavajuće bilo vidjeti plus size osobu toliko sigurnu i opuštenu pred kamerama i podržavaju Nicolin potez.

Osim odgovora koji je glumica htjela dati publici, kroz radnju serije vidi se i promjena lika koji je igrala. Penelope je u prvoj i drugoj sezoni "mlada i nesigurna", a u posljednjoj sezoni ona je procvjetala. Featherington se u prvim epizodama odlučila maknuti od načina odijevanja koji je za nju birala njezina majka, a radilo se uglavnom o jarko žutim ili zelenim haljinama. U jednoj od prvih epizoda Pen je odabrala nešto tamniju zelenu nijansu te svojom pojavom na jednom od balova privukla poglede. Tim potezom zapanjila je i Colina, a gledatelji su ostali oduševljeni. No, obožavatelji književnog serijala koji je napisala Julie Quinn nisu oduševljeni i drugim potezima. Naime, priču o Polinu, kako obožavatelji zovu par, u četvrtoj je knjizi, a zbog napetosti serije, kuća Shondaland odlučila staviti u treću sezonu serije. Taj način povezivanja radnje logičan je jer je Pen u drugoj sezoni čula razgovor Colina s prijateljima o sebi te se tako radnja prirodno nastavlja. Inače, u književnom serijalu treći se roman bavi Colinovim bratom Benedictom Bridgertonom i njegovom pričom o ljubavi, a četvrti mlađim bratom Colinom.

Osim inkluzivnosti, dah oduzimaju i kostimografija te scenografija. Vjeran prikaz domova visokog plemstva također intrigira obožavatelje, kao i raskošne haljine i frizure koje likovi nose. Iza svega krije se puno rada i truda, a često na društvenim mrežama ekipa serije pokazuje kako sve nastaje te dodatno oduševljava.

VIDEO Nina Badrić u vjeri je našla svoj oslonac