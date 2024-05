Film o stereotipima u američkoj kulturi otkriva razmjere rasizma u suvremenom društvu

American Fiction, Amazon Prime Video

Raznih filmova o rasi(zmu) imamo, nedavno je na jedan streamer došao i sjajni “The BlackKklansman”, no “American Fiction” je nešto malo drugačije. Ovaj se film, koji režira Cord Jef­ferson, bavi rasnim stereotipima današnjeg doba, a na kojima počiva dobar dio američke zabavne industrije, pa i dobar dio ozbiljnije kulture. S nečim od toga obračunalo se kroz pokret Black Lives Matter, no rekli bismo kako je to ipak bilo kozmetičke naravni više nego one supstancijalne. “American Fiction” obračunava se sa stereotipima u američkoj književnosti, onako kako je to napravio Percival Everett, autor knjige “Erasure” prema kojoj je film i snimljen. A ti stereotipi u osnovi određuju da je crno crno a bijelo bijelo. Odnosno, da crni autori moraju pisati kako se i očekuje od njih, odražavati isključivo crnu kulturu. Tako se profesor Thelonius Ellison suočava s tom činjenicom nakon niza svojih knjiga koje su, zapravo, bijele pa se, iako se od kritike jako dobro ocijenjene, prodaju slabo. Čak se i njegova predavanja vezana za knjige, a ugledni je profesor, slabo posjećuju, dok “prava crna” autorica Sintara Golden puni dvorane i rasprdaje naklade. Pa izdavač od njega traži da počne pisati - crno. I on ga, za divno čudo, posluša. Pa napiše “crnu” knjigu, ali pod pseudonimom, očekujući da će takva jedna čak i ekstremna knjiga polučiti nikakav rezultat, a on ispasti u pravu i nastaviti dalje s knjigama koje će možda nekada kasnije biti važne. Ali, događa se da njegova knjiga dosiže ogromnu popularnost i on dolazi u problem - ne želi otkriti da je autor knjige upravo on. A zamislio je tek satiru na temu priča u uobičajenim knjigama crnih pisaca. Bude mu ponuđeno da proda prava za snimanje film za nemalih 750.000 dolara, izdavači se trgaju, agent ga tjera da knjigu još malo doradi da bude još “crnija”, odjednom na Ellisonu mogu zarađivati svi, pa i on sam, naravno. Ne znajući više što bi, traži da se promijeni ime knjige u “Fuck”. I izdavač pristaje, a on čak dolazi u situaciju da svoju knjigu i ocjenjuje kao član žirija književne nagrade. No, shvaća da i sama Sintara dijeli njegove poglede na cijelu stvar, ali ni ona ne zna što bi. Dalje nećemo otkrivati jer i sada već spojlamo, no “American Fiction” jedan je od onih filmova važnih po društvo i treba ga pogledati, dodatan je razlog i opet sjajni Jef­frey Wright u glavnoj ulozi. Nikakvo čudo nije što je ovaj produkcijski jeftin film, koji se lakoćom isplatio, dobio pet nominacija za Oscara ove godine, a sam je Jef­ferson kipić i osvojio za najbolji prilagođeni scenarij, pa tako preporuka ide i s te strane.

Zatvorski blok 99, SkyShowtime

Kada smo prvi put vidjeli ovaj film, snimljen je 2017. godine, odmah smo se upitali - sviđa li nam se ovakav Vince Vaughn ili bismo radije da se vrati komedijama? Jer, bio je to iskorak glumca neuobičajenog šarma u ozbiljnije vode gdje je radije izabrao triler, krimiće i akciju namjesto neke kvalitetne drame, računajući valjda da će tako lakše do publike. Ispalo je, međutim, kako je ovo i najuspjeliji film takvog “reinventiranog” Vincea Vaughna. I jasno je zašto. Ovdje kompromisa nema. U ovoj priči o bivšem boksaču koji dospije u zatvor, a ostavlja kćer, brutalna je do krajnje uvjerljivosti pa je doista potrebno poštovati oznaku 18+ koja ga prati. I Vaughn je odličan, kao i sam film koji dosta plastično dočarava atmosferu zatvora s maksimalnom sigurnošću, gdje je njegov Bradley Thomas smješten. Brutalan film koji je i brutalno dobar, no zbog scena nasilja i ograničen ocjenom. No, sjećamo se dosta takvih filmova kao, recimo, “Zakon zatvora” s Willemom Dafoeom. Ima valjda i neke društvene koristi da poznatiji glumac odradi i jedan ovakav film.

Star Wars: Tales of the Empire, Disney+

Nevjerojatno obožavamo animirane uratke temeljene na “Ratovima zvijezda”. Vjerujte nam na riječ, ali to je doista gotovo pa bolje od prave stvari. Povremeno se pojave i likovi iz originalnog serijala, poput cara ili Dartha Vadera, no ono što posebno očarava jest uvjerljivost kojom su sve animacije, i u “Bad Batch” i sada ovdje, izvedene. Zaista fascinantno. I “Star Wars: Tales of the Empire” potpisuje Dave Filoni, a glasove nekim likovima posuđuju i više nego solidna glumačka imena poput Larsa Mikkelsena i Xandera Berkeleyja. A kao i u prethodnom serijalu “Tales of the Jedi”, format je vrlo interesantan, epizode traju oko 15 minuta. Dakle, nikome ne može biti predugo, jedino prekratko, no Filoni uspijeva i u takav format nabiti dovoljno akcije i intrige da jedva čekate uključiti novu epizodu. Nema što, “Ratovi zvijezda” postat će vjerojatno franšiza s najviše spin-offova i najvećim brojem likova uključenih u temeljnu priču, kao i najvećim brojem žanrova na kojima se svemir negdje tamo daleko vrti.

Fiennes: Return to the Wild, National Geographic

Ne izgleda na prvu tako zbog gotovo nedostižne popularnosti Ralpha Fiennesa, no obitelj je Fiennes jedna od globalno najpopularnijih i medijski najprisutnijih. Jer, Sir Ranulph Fiennes, stric u drugom koljenu Ralphu, vjerojatno je najveći živući svjetski istraživač. Ralphov brat Joseph također je izniman glumac poznat u zadnje vrijeme, primjerice, kao komandant Waterford u seriji “Sluškinjina priča”. Upravo sir Ranulph i Joseph uputili su se na reprizu jednog dramatičnog putovanja iz sir Ranulphove prošlosti, a to je rijekom kroz Kanadu. Prije nekih pet godina slično su napravili u Egiptu putujući Nilom. Stvar je tim dramatičnija u ovom mini serijalu o Kanadi što je sir Ranulphu ranije dijagnosticirana Parkinsonova bolest. Tako je poznati istraživač ušao u još jednu borbu s prirodom, ali i vlastitim zdravljem. Tako se ova već u startu interesantna serija, jer sir Ranulphu je već 80, pretvorila i u bitku za pobjedu nad samim sobom što je čini dragocjenom za vidjeti. A to i trebate, riječ je o doista neuobičajenom dokumentarcu.