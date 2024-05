Danas je Norijada! Promet će se u Zagrebu nakratko prekinuti, a neki tramvaji vozit će zaobilazno, evo detalja

Maturanti diljem Hrvatske proslavit će zadnji dan nastave. 'Dan zagrebačkih maturanata' održat će se u Parku Bundek, gdje će od 13 do 20 sati biti prigodni glazbeno-scenski program u organizaciji grada. Za one zagrebačke maturanate koji će se ranije okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, u 12 sati bit će organizirana povorka do parka Bundek u pratnji nadležnih službi.

Ovo su detalji regulacije prometa:

Od 11 do 12 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 prometovat će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara. Trasa dolaska na Bundek s Trga bana Jelačića: Praška – Trg N. Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek. Povorku će pratiti ekipa hitne pomoći, prometna policija i zaštitari.

Oko 12.15 sati slijedi kratkotrajni prekid prometa Mihanovićevom i Vodnikovom ulicom, a oko 12.25 sati očekuje se i kratkotrajni prekid tramvajskog prometa Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske (oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice). Od 12.10 do 13 sati očekuje se i preusmjeravanje autobusnih linija koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor. Autobusi će voziti prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do svojih uobičajenih trasa. Za to vrijeme bit će ukinuta autobusna stajališta Lisinski, NSK, Kruge, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti-istok i Sopot.

– U parku Bundek, s ciljem sigurnog i primjerenog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata, tijekom održavanja programa dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci, redarska i zaštitarska služba, a nakon završetka programa, radi lakšeg i bržeg povratka mladih svojim domovima, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza – poručili su iz Grada.

Voditelj ovogodišnjeg programa bit će animator Marko Petar Orešković. U bogatom glazbenom programu na Bundeku od 13 do 20 sati sudjelovat će Bore Balboa, Peki, Baks, Hrvoje Turcin TURKDJ, DJ Filip Jurković, Band Kings, Jakša Jordes, DJ Zordan, DJ Vermont i DJ Go Cut. A maturantima će se na Bundeku pridružiti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.