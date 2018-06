Posljednja šansa da legendarnog komičara pogledamo 'prije nego što umre'

John Cleese sutra stiže u Zagreb! Nagrađivani britanski komičar, glumac i scenarist, najpoznatiji po ulogama u seriji "Leteći cirkus Monty Pythona" i "Fawlty Towers" te filmovima "Monty Python i Sveti gral" i "Life of Brian'' u sklopu europske turneje stiže u K.D. Vatroslav Lisinski.

Cleese u svojoj predstavi vodi publiku kroz miks njegovih klasika i novijih djela - kao i obično, s dobrom dozom crnog humora, po kojem je John Cleese poznat. Show "Last time to see me before I die" daje obožavateljima možda posljednju priliku da poznatog komičara vide uživo.

S obzirom na veliki interes publike prva predstava je rasprodana, no za predstavu u nedjelju od 20 sati ostalo je još malo karata.

U svojoj predstavi vodi publiku kroz miks svojih klasičnih skečeva iz serija “Leteći cirkus Montyja Pythona”, “Fawlty Towers” te filmova “Monty Python i Sveti gral”, “Life of Brian”, “Riba zvana Wanda”... , a višesatni program začinjen je dozom crnog humora koji je legendarnom glumcu postao zaštitni znak.

Stoga se pripremite na dobru dozu smijeha uz poznate skečeve o mrtvoj papigi, ili čuvenom MInistarstvu smiješnog hoda.