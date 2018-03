U Lisinskom ga pogledajte “prije nego što umre”

Pa smrt je smiješna, ona je prisutna u mom životu i iz toga se može izvući puno humora. Netko mi je nedavno govorio da ovih dana ne možete govoriti o smrti a da ljudi ne pomisle da ste potpuno antisocijalni.

Ali ona je jednostavno sastavni dio života, rekao je prije nekoliko mjeseci jedan od najpoznatijih i najomiljenijih britanskih komičara John Cleese. Svoj vrhunski humor 78-godišnjak će predstaviti hrvatskoj publici 15. lipnja u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, u koju dolazi sa svojim showom “Last time to see me before I die” (“Gledajte me posljednji put prije nego što umrem”). U svojoj predstavi vodi publiku kroz miks svojih klasičnih skečeva iz serija “Leteći cirkus Montyja Pythona”, “Fawlty Towers” te filmova “Monty Python i Sveti gral”, “Life of Brian”, “Riba zvana Wanda”... , a višesatni program začinjen je dozom crnog humora koji je legendarnom glumcu postao zaštitni znak. Predstavu je osmislio prije nekoliko godina i, kada je krenuo na svjetsku turneju, našalio se da to radi kako bi isplatio milijune koje je nakon razvoda sud dodijelio njegovoj bivšoj supruzi Alyce Faye Eichelberger (trećoj, a sada je u sretnom braku s četvrtom, Jennifer Wade).

Koliko u programu uživaju, ne kriju starije i mlađe generacije obožavatelja njegova lika i djela pri čemu se posebno ističe “Leteći cirkus Monty Pythona” koji je osmislio s kolegama Graghamom Chapmanom, Terryjem Gilliamom, Ericom Idleom, Terryjem Jonesom i Michaelom Palinom. Serijal sa skečevima prikazivao se na BBC-u od 1969. do 1974. godine, a nakon što je pokorio Veliku Britaniju, isto je napravio sa svijetom. Duhoviti, kritički, nadrealni skečevi danas uživaju kultni status, a Cleesea (koji obožava lemure i jedna je vrsta nazvana po njemu) ljuti što ljudi misle da su bili “napušeni” kada su ih pisali.

– Jako me iritiraju takve insinuacije. Htio sam da ljudi vide i priznaju da je humor kojim smo se bavili bio pametan, ali najčešće su reagirali rečenicom: “Očito je da su napušeni.” Pa, nije bilo tako i tu ima puno više znanja i vještine. Graham i ja smo znali provesti cijeli dan u raspravi koje je najbolja riječ koju ćemo staviti u skeč – rekao je prošlog rujna glumac kome je i serija “Fawlty Towers” donijela popularnost.

Iako je vlasnika hotela Basila Fawltyja glumio u samo 12 nastavaka, njegov lik mizantropa i snoba ubraja se među ikone britanskih komedija, a utemeljio ga je na stvarnoj osobi – Donaldu Sinclaireu, vlasniku hotela u Torquayu, u kojem je odsjeo nakon snimanja filma “Monty Phyton”. Neke od rečenica iz tog, ali i brojnih ostalih projekata, izgovorit će i u Lisinskom, u koji dolazi u sklopu europske turneje, a obožavatelji će mu u drugom dijelu showa moći postavljati i pitanja.