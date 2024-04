Vanja je morao pogađati! Biste li vi znali odgovoriti točno na pitanje o neobičnoj skladbi Johna Cagea?

Studentu Vanji Bertoviću sreća je pružila ruku tek na posljednja tri pitanja, pa je iznos koji se spustio gotovo do nule uspio podići na 1.000 eura koje je iz ''Jokera'' ponio kući. Iako je riskirao i nije znao dogovor na posljednje pitanje, nego je samo pogađao, točno je odgovorio: Koliko sekundi traje glasovita skladba Johna Cagea u kojoj kompletan orkestar mora sjediti u tišini tijekom njenog unaprijed određenog trajanja zbog čega je neki glazbeni kritičari nazivaju 'apsolutnom nulom'? A) 250 sekundi B) 273 sekunde C) 288 sekundi D) 300 sekundi Vanja je priznao da ne zna odgovor na ovo pitanje, pa je pogađao da se točan odgovor skriva iza opcije B i pogodio.

Jokere je istrošio do petog pitanja, pa je na šestom zvao u pomoć pratnju, svog prijatelja Vladimira. On mu je sistemom eliminacije pomogao da točno odgovori na pitanje: Popularni talijanski motor Vespa duguje svoje ime jednoj životinji. Kojoj? A) lisica B) lastavica C) lasica D) osa Točan odgovor na ovo pitanje je osa. Vladimir mu je pomogao da točno odgovori i na pitanje iz područja mode: Kako se imenom zove osnivač danas kontroverznog modnog brenda Balenciaga, nazvana po njegovom prezimenu? A) Cristobal B) Manuel C) Carlos D) Miguel Vladimir je predložio odgovor A koji je, pokazalo se, točan.

Kakva pitanja očekuju natjecatelje sljedećeg tjedna, ne propustite doznati u novim epizodama ''Jokera''.

