Popularna glazbenica nakon više od pola godine od poroda otkrila neobično ime svog sina

Popularna glazbenica Cardi B (29) i njezin suprug Offset (30) konačno su otkrili ime svog sina. Maleni se rodio prije sedam mjeseci, a njegovi roditelji tek su sad otkrili kako su ga nazvali.

Naime, reperi su svom sinu dali ime Wave Set. Popularna reperica na društvenim je mrežama podijelila video u kojem je pokazala komad nakita na koje piše ime njihova djeteta. U opisu je objasnila da je njezin suprug sugerirao ime Wave, a da se njoj to odmah svidjelo.

When Set suggested Wave, I was sold! THAT HAD TO BE HIS NAME ! pic.twitter.com/dbZswOd3kr