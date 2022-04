Kći Brucea Willisa zbog njegove bolesti htjela otkazati vjenčanje, a sada je došlo do preokreta

Krajem ožujka, tek nekoliko dana nakon što je proslavio 67. rođendan, Bruce Willis oprostio se od glume zbog zdravstvenih problema što je na društvenim mrežama potvrdila i njegova obitelj.

- Kao obitelj željeli smo podijeliti s vama informaciju da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Bruce oprašta od glume koja mu je toliko značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu - napisali su članovi obitelji Willis na Instagramu.

Afazija je stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja (ekspresija) ili razumijevanja, a uzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centra za govor. Zbog očeva stanja njegova kći Tallulah prvotno je namjeravala otkazati vjenčanje sa svojim dugogodišnjim dečkom, 33-godišnjim režiserom Dillonom Bussom, no ipak je došlo do preokreta. Naime, Taullah je odlučila da će ubrzati organizaciju vjenčanja i to upravo zbog svog oca. Vjenčanje će se održati ranije nego što je planirano i to sve kako bi Bruce Willis bio aktivan na njezinom vjenčanju. - Donijeli su zajedničku odluku da im je najvažnije da i Bruce bude prisutan, ali i dovoljno zdrav da je odvede do oltara - otkrio je izvor blizak mladencima.

