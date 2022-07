Policija je pronašla Ivanu Trump bez svijesti na dnu stepenica u njezinom domu u New Yorku

Ivana Trump u četvrtak je pronađena mrtva u svom domu u New Yorku, a kako prenosi Daily Mail preminula je nakon što je pala niz stepenice u svojoj kući. Tog dana imala je zakazan redovan termin kod svog frizera, a nakon što se nije pojavila u zakazano vrijeme pozvana je policija koja je 73-godišnju Ivanu pronašla na dnu stepenica u njezinom domu i bila je bez svijesti. Zasada nije poznat točan uzrok smrti, ali sumnja se kako je možda imala srčani udar koji je izazvao pad ili je jednostavno pala i pad je bio koban i uzrokovao je smrt. Tog dana Ivana se pripremala za odlazak na odmor u St. Tropez.

- Bio je to vrlo tužan dan, vrlo tužan dan - rekao je Eric Trump dok je napuštao majčin dom u Upper East Sideu u blizini Central Parka. Posljednji put je Ivana viđena živa u srijedu u 16.30 sati kada su njezina domaćica i pomoćnica napustile dom, rekao je za Daily Mail izvor blizak obitelji. Policija je rekla da su Ivanu u 12.40 sati pronašli policajci koji su bili pozvani u njezinu kuću u New Yorku, piše New York Post. Istraga i obdukcija će pokazati je li uzrok smrti srčani zastoj ili pad, rekli su u policiji. Ivana je posljednji put snimljena u javnosti u New Yorku 22. lipnja, kada je viđena kako napušta svoju kuću na Upper East Sideu i i društvu prijatelja odlazi u frizerski salon.

VIDEO Putinova navodna ljubavnica je trudna, a njegova reakcija kada je doznao spol mnoge je iznenadila