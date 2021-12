Policija dobila sudski nalog za pretres Baldwinovog mobitela: 'Možda postoje dokazi'

Policijski istražitelji koji su zaduženi za istragu tragedije koja se dogodila na snimanju filma 'Rust' dobili su sudski nalog za pretragu mobitela glumca i redatelja Aleca Baldwina. Istražitelji su zatražili pristup Baldwinovom mobitelu kako bi pregledali poruke, mailove, društvene mreže, aktivnost pretraživača i druge informacije na uređaju. Nalog za pretragu mobitela podnesen je u četvrtak okružnom sudu za prekršaje u Santa Feu u Novom Meksiku. - Možda postoje dokazi na mobitelu. Pojedinci su ih koristili tijekom i/ili nakon počinjenja zločina. Bilo je nekoliko mailova i tekstualnih poruka poslanih i primljenih u vezi s filmskom produkcijom Rusta tijekom policijskih intervjua - stoji u dokumentu kako prenosi BBC.

Inače, glumac i redatelj je nedavno dao svoj prvi intervju nakon tragedije. Baldwin je tijekom odgovaranja pustio i suzu, a tvrdio je da on nije povukao okidač te kazao da se ne smatra krivim. - Osjećam da je netko odgovoran za ono što se dogodilo, no znam da to nisam ja. Ubio bih se da sam mislio da sam odgovoran i ne kažem to tek tako - rekao je Georgeu Stephanopoulosu na ABC-ju.

Podsjetimo, tragedija se na setu filma 'Rust' dogodila u listopadu. Baldwin je tijekom snimanja scene u kojoj puca iz pištolja usmrtio snimateljicu. Policija nakon događaja istražuje tko ej bio odgovoran za pištolj te kako je došlo do ove tragedije.

