Žiri je iznenada prekinuo kuhanje i dao primamljivu ponudu natjecateljima, a oni su ovako reagirali

Test kreativnosti u kojem su kandidati MasterChefa sami birali namirnice imao je velika očekivanja žirija koja Roko Kulušić-Neral nije zadovoljio te je njegovo jelo izabrano kao najlošije od preostalih sedam kandidata. Roko je pripremio steake od cvjetače i hrskave kaneleone. ''Ako sam nekada u kuhinji riskirao onda je to danas'', rekao je Roko, no Damir mu je prigovorio da je radio samo varijaciju na temu svojih jela i nije se odmakao od svog stila. A jelo se nije posebno svidjelo ni ostalim članovima žirija. No prije nego su kandidati počeli kuhati žiri im je kazao kako moraju pripremiti dva jela koja mogu biti slana ili slatka. Broj namirnica koje su mogli uzeti iz dućana bio je neograničen, te su za spravljanje ta dva jela imali na raspolaganju dva sata. Željka je opet odlučila kuhati za svoju sestru od koje je, kaže, dobila prelijepu rođendansku poruku. Iako je pred žirijem od početka bilo zvono, nitko od kandidata nije pitao za njegovu svrhu. U jednom trenutku, u najvećem žaru kuhanju, Stjepan je rekao da se kuhanje zaustavlja.

''Zanimljivo je da nitko do vas nije primijetio ili nije komentirao ovo zvono ispred nas'', rekao im je te otkrio da se ispod zvona krije poklon za sve njih. Kada ga je otvorio na stalku koji se nalazio pod zvonom pisalo je '’10.000 kuna''. ''Jedan od vas ima ih priliku osvojiti, točnije autor najboljeg jela'', rekao je Stjepan. Melikor je dodao da je ovo ujedno i eliminacijski izazov te da netko od njih kuha posljednji put. ''Imate izbor, prestati kuhati sad i otići gore na galeriju ili nastaviti kuhati i ako napravite najbolje jelo, osvojiti 10.000 kuna, ali autor najgoreg jela će nas danas napustiti'', dodao je Damir. Željka je u ovom izazovu sigurna od ispadanja, zbog odlične slastice koje je spravila posljednji put u izazovu kutije iznenađenja te je njezina osvojena prednost - imunitet u ovom kuhanju. Kada su čuli što im se stavlja na izbor, bez previše razmišljanja svi su kandidati odlučili nastaviti kuhati. ''Do love vjerujem da nije nikome, ovdje smo da kuhamo'', odlučan je bio Roko kao i svi kandidati.

''Nisam ovdje zbog 10.000 kuna nego da dođem do titule MasterChefa'', rekao je Tomislav. ''Izazov je kao i obično sve teži i teži, ali to i očekujem pod MasterChef kuhinje'', kazala je Zvijezdana. Karmen je odlučila raditi gioze koje je gledala kako Tomislav radi u kući, ali imala je neke greške u koracima pa je odlučila raditi iznova, a novac koji bi osvojila rekla je uložila bi u daljnju edukaciju vezanu za kulinarstvo. Tomislav je dobio pohvale za urednost na radnoj jedinici i njegovo je jelo žiri kušao prvo. On je pripremio juhu od štrukli i dekonstrukciju wellingtona. ''Sjetio sam se bakinih štrukli i išao vidjeti kako to mogu napraviti drugačije, tako da mi je palo napamet da juhu stavim u žele'', objasnio je. Dobio je pohvale i za ideju i smjer u kojem razmišlja. Gorana je žiriju donijela patku s čokoladnim umakom te juhu od kruške i đumbira s knedlom od čvaraka. Juha je bila ukusna, ali osjetio se dosta češnjak, a knedlica je bila jako gnjecava. Količina priloga na drugom tanjuru bila je nesrazmjerna količini mesa, a ni majoneza od cikle koja je servirana na njemu nije pogođena okusom s ostatkom tanjura. Risotto od konfitiranih rajčica te gratinirane vangole i slatko kiseli umak spremio je Ivan. Prema Stjepanu okusi nisu funkcionirali.

''Izgubio se okus školjaka'', rekao je Stjepan. ''Rižoto čak i funkcionira kao vegetarijansko jelu, ali ne znam bih li mogao pojesti cijeli tanjur'', dodao je. Juhu od badema i pečenog celera s kozicama te ribu s umakom pred žiri je donijela Zvijezdana. ''Što se tiče juhe definitivno si pogodila okuse, ali nedostaje malo soli'', rekao joj je Stjepan. Željka je napravila konfi od kozica, dagnji, blitve, kreme od šparoga i žele od ljubičastog kupusa te teleći lungić. ''Kod morskog tanjura više bih volio da si se koncentrirala na manje komponenti. Posvuda si, a ne mogu te naći. Drugi tanjur je bolji, jedina komponenta koja na prvom tanjuru i nije potrebna je umak koji bih više volio vidjeti na drugom tanjuru'', rekao joj je Damir. Gioze punjene povrćem i oradom u emulziji od kikirikija i čipsom od kozice te konfitirani file od orade s povrćem u umaku od ribljeg temeljca, pred žiri je donijela Karmen. Žiri je primijetio kako je Karmen unatoč tome što joj je ostala koža na ribi a nije trebala, savršeno konfitirala file. Bio je jako sočan, a i gioze dobro funkcioniraju na tanjuru kojeg je servirala. Kada su probali sva jela, žiri se povukao kako bi donio odluku. Potom su prozvali Tomislava, Karmen i Zvijezdanu kao one koji su napravili najbolje tanjure. ''Karmen, tvoja riba je bila savršeno konfitirana. Lijepo si se poigrala s prilozima. Bilo je to jedno lijepo, konkretno jelo i moram te pohvaliti. Iako si mislila da je ta orada greška, lijepo je bilo vidjeti što si je iskoristila na dva totalno drugačija načina'', istaknuo je Stjepan. Zvijezdana je postigla balans, ali da je bilo malo soli bilo bi još bolje.

''Tomislave, kod wellingtona mi se sviđa ideja, lijepo je sve funkcioniralo. Da je bio jači i moćniji umak, diglo bi to na još veću razinu. Štrukli, trebalo je još doraditi da bude sočnije'', rekao je Stjepan. Od ta tri jela koja su se najviše svidjela žiriju, nagradu od 10.000 kuna dobila je Zvijezdana. ''Definitivno zasluženo. Drago mi je da sam bio u konkurenciji s njom'', kazao je Tomislav. Kao najlošija jela prozvani su Željka, Roko i Ivan, ali budući da je Željka imala imunitet, nije mogla ispasti. ''Ivane, moraš malo prestati s tom svježinom i dati namirnicama da dođu do izražaja'', rekao je Melkior, ali lošije jelo ipak je napravio Roko. ''Možda sam mogao i dalje u drugom scenariju, ali ovo je realnost i treba to prihvatiti'', rekao je Roko za kraj.

