Pohvalno je što je HRT još jednom omogućio da se "Trka na Prstenac" prenese uživo, i to s pažnjom i produkcijom kakvu zaslužuje

Trka na Prstenac // HRT 1 - tri ruže

Koplje juri prema prstencu, konj galopira, svjetina je na nogama i - oduševljenje! U srcu Istre odigrala se prošlog vikenda priča stara stoljećima. Trka na Prstenac nije samo sportski događaj, nego povijesni spektakl koji iz godine u godinu privlači i publiku na licu mjesta i gledatelje pred ekranima. Pohvalno je stoga što je ove godine HRT još jednom omogućio da se ta tradicija prenese uživo, i to s pažnjom i produkcijom kakvu zaslužuje.

Lijepo je što se takvi događaji ne prepuštaju samo turističkim brošurama i snimljenim prilozima od par minuta, nego dobivaju punokrvni prijenos koji hvata sve ključne trenutke. To ipak daje sasvim drugačiji doživljaj, kao da je gledatelj ondje, usred Barbana, gdje ova tradicija datira još iz davne 1696. godine. Nakon što se stoljećima nije održavala, 1976. je oživljena, a ovog je ljeta proslavila i svoje jubilarno 50. izdanje.

Posebnu pohvalu zaslužuju komentatori - sportski novinar Robert Jelečević i Barbanac Mario Učkar - čiji se stil bio odličan spoj informativnog i opuštenog. U vremenu kada su veliki sportovi često jedini koji dobivaju televizijski prijenos, lijepo je vidjeti da HRT pažnju daje i ovakvim događajima koji čuvaju kulturnu baštinu i povezuju lokalnu tradiciju s nacionalnom publikom. Takvi prijenosi pokazuju da televizija i dalje ima važnu ulogu u prenošenju priča koje bi se inače gledale samo iz publike ili, još gore, ostale nevidljive izvan regije.

Trka na prstenac u Barbanu: Manifestacija koja čuva baštinu i tradiciju Istre

Dalmatinska marenda: Kaštela (u masliniku) // HRT 2 - dvije ruže

Kako se ljeto bliži kraju, tako završava i "Dalmatinska marenda", koja je ovo ljeto u osam epizoda gledatelje vodila kroz različite dalmatinske gradove i mjesta - od Splita i Jesenica do Hvara, Makarske i Imotske krajine - i kroz prizmu marende otkrivala kulturni, društveni i gastronomski život regije. Voditeljica Lada Bonacci u svakoj je epizodi razgovarala sa zanimljivim sugovornicima oživljavajući tradicionalna "marendaška" jela poput tripica, tingula, gregade, bakalara i pašticade, svih onih obroka koji su generacijama prehranjivali dalmatinske obitelji. No serija nije govorila samo o hrani, nego i o onom posebnom dalmatinskom ritmu života, odnosno predahu od posla između 10 i 13 sati, trenutku kad se uz jednostavan obrok predahne i zastane. Posljednja epizoda snimljena je u Kaštelima, gradu poznatom po vinogradima i maslinicima, gdje se o marendi, između ostalog, veoma opušteno razgovaralo s veoma zanimljivim sugovornikom, vinarom Mladenom Kuzmanićem. Jer najveći je plus ove emisije što se radi o autentičnom i jednostavnom sadržaju o hrani i običajima koja se nije trudila biti spektakl, nego iskren prikaz Dalmacije kakva jest.

Lucifer // RTL - jedna ruža

Televizije već sada polako najavljuju jesensku shemu, a zanimljivo je što će se na RTL-u na programu i nakon ljeta zadržati serija "Lucifer". Jedna je od onih za koju ne možemo reći da "stalno na programu", niti definitivno da je sadržajem već viđena. Radnja prati Lucifera Morningstara, doslovno Lucifera iz pakla, koji napušta podzemlje i odlazi u Los Angeles otvoriti noćni klub, ali i pomagati policiji u rješavanju zločina. Seriju je proslavila neobična radnja koja kombinira kriminalističke elemente i fantastiku, a često graniči s bizarnim, ali i glavni glumac Tom Ellis, koji je upravo ovim likom postao globalno poznat. Iako se na prvu ne bi reklo, serija je zaista primjerena za široku publiku, lako se gleda i drži pažnju, pa nije loša preporuka za jesenske večeri na RTL-u. Treba dodati i kako je je Lucifer krenuo na Foxu, ali je nakon tri sezone otkazan, da bi ga potom preuzeo Netflix, gdje je dobio još tri sezone i oduševio fanove.

Dva i pol muškarca // RTL 2 - četiri kaktusa

S druge strane, na Drugom programu RTL- a serija "Dva i pol muškarca" jednostavno se ne prestaje emitirati. Ne prestaje, i ne prestaje i ne prestaje. Svako ljeto u praktički istom terminu već godinama, što je potpuno neshvatljivo jer ima toliko serija na svijetu... U redu, riječ je zaista o kvalitetom humorističnom sitcomu, ali u jednom trenutku ćemo morati krenuti dalje. Pitanje je samo - kada konačno?