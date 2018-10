Pogledajte kako će izgledati HRT-ov specijal za Olivera Dragojevića

U moru raznih stranih i licenciranih emisija u programu HTV-a prije tri godine pojavila se jedna baš – domaća. I – odlična!

Gledateljima je ponudila našu glazbu i naše pjevače, zabavu, ali na nekako dostojanstven i profinjen način pa smo se tih subotnjih večeri osjećali – baš dobro. O “A strani” je riječ. I zato veseli znati da će ta emisija 10. studenog krenuti opet, s trećom sezonom. A bit će to poseban početak. Svaka sekunda “A strane” te večeri bit će posvećena samo jednom pjevaču – Oliveru.

– Uopće nije bilo upitno kako ćemo započeti sezonu. Odmah smo odlučili da cijelu prvu emisiju posvetimo jednom od najvećih, Oliveru. I u njoj će gostovati Ante Gelo, Petar Grašo, Zorica Kondža, Vanna, Toni Cetinski, Stjepan Hauser, Tedi Spalato, Urban... Svi će oni pokušati objasniti u čemu je tajna Oliverove jednostavnosti i zašto je uvijek donosio toliko ljubavi i ljepote u naše živote. Naravno da su gosti u emisiji otkrili i ponešto što do sada nismo znali o Oliveru, no naravno je i to da sada neću otkriti što su sve pritom govorili. Mogu tek reći da je tijekom njena snimanja bilo i suza jer riječ je o čovjeku na čiji glas i na čiju ljudskost nitko ne može ostati ravnodušan – kazao nam je v.d. rukovoditelja HTV-ova odjela zabave Mario Sedmak te dodao da je specijalna emisija posvećena Oliveru snimljena u rujnu te da će u njoj njegove svevremenske pjesme izvoditi i sjajni mladi pjevači.

Foto: HRT

Kada smo i jednog od voditelja “A strane” Ivana Vukušića zamolili da nam još malo odškrine vrata kako bismo provirili u ono što nas uskoro očekuje u toj emisiji, za trenutak je utihnuo pa priznao da mu je teško već i razgovarati na tu temu jer ima i osobnu povezanost s onim što nam je Oliver davao – glazbu, izvedbu i osobnost.

– Ne znam nijednu osobu koju Oliverove pjesme ne ponesu i ne odnesu. I zato je najmanje što smo, u počast najvećem, mogli učiniti to da mu u “A strani” još jednom kažemo hvala. Svi smo u emisiji bili ganuti. Nismo bili tužnjikavi, no uz njegove prijatelje slavili smo Olivera. Svatko od njih ispričao je neku anegdotu, posebne trenutke s njim. Emocije se pritom nisu mogli kriti, kao što će emocija sigurno biti i dok se to bude gledalo. Da biste si mogli predočiti kako će Oliverove pjesme zvučati, reći ću samo to da su, uz naš već kućni bend, cijelo vrijeme u emisiji bili i Oliverovi “Dupini” te Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog. - priča Ivan Vukušić i dodaje:

- A neki poseban trenutak? Nije lako izdvojiti, ali bilo je fenomenalno kada se na posve netipičan način pojavio Mladen Badovinac iz TBF-a i otpjevao “Ča je život vengo fantažija”. Posebna je bila i izvedba “Galeba”. Tada je Oliver bio sa svima nama u studiju. Divna, čarobna emisija. Možda i antologijska.

